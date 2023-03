Castorama w Płocku zmieni właściciela

Obiekt został zakupiony przez spółkę TI 14 z siedzibą w Warszawie.

14 września 2022 r. w Płocku miało miejsce otwarcie kolejnego obiektu handlowego, którego właścicielem jest grupa P.A. NOVA, która odpowiadała za etap projektowy oraz deweloperski oraz była generalnym wykonawcą obiektu. Budynek o powierzchni ponad 11 tys. mkw. został wynajęty w całości partnerowi grupy – marketowi budowlanemu Castorama. Teraz obiekt zostaje sprzedany. Wartość netto umowy sprzedaży stanowi 30 proc. przychodów grupy kapitałowej P.A. NOVA.





Jedynym warunkiem zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości jest otrzymanie oświadczenia najemcy dotyczące wykonania prawa pierwokupu przysługującego co do nieruchomości na podstawie umowy najmu. Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości z TI 14 lub z najemcą ma nastąpić do 19 maja 2023 r.