Castorama w Polsce z zyskiem na poziomie 291 mln zł. Chce zwiększać udziały w ecommerce

Wyniki finansowe

Castorama Polska sp. z o o . w okresie 1 lutego 2020 r. - 32 stycznia 2021. uzyskała następujące wyniki finansowe:

- Przychody ze sprzedaży wyniosły 7.833,9 mln zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 8%.

- Zysk ze sprzedaży towarów i materiałów stanowił 6,4% przychodów ze sprzedaży w roku obrotowym 2020/21 wobec 6,6% w roku poprzednim.

- Koszty działalności operacyjnej wzrosły o 8,3% w stosunku do poprzedniego roku i wyniosły 7.333,3 mln zł.

Pozycje kosztów, które zasługują na szczególną uwagę to:

- Wynagrodzenia: wzrost o 1,1% do 755,8 mln zł w stosunku do poprzedniego roku.

- Usługi Obce: wzrost o 8,2% do 1.103 mln zł w stosunku do poprzedniego roku.

- Pozostałe przychody operacyjne: spadek o 52,8% w stosunku do poprzedniego roku finansowego z 43,5 mln zł do 20,5 mln zł.

- Pozostałe koszty operacyjne: wzrost o 27,7% z 88 mln zł do 112,5 mln zł.

- Przychody finansowe spadły z 116,3 mln zł do 21,2 mln zł, a koszty finansowe wzrosły z 1,4 mln zł do 14,9 mln zł

- Zysk z działalności gospodarczej wyniósł 414,8 mln zł i był niższy o 23,9% niż w poprzednim roku finansowym.

- Zysk netto za rok obrotowy 2020/21 wyniósł 291,3 mln zł i był niższy o 18,3% w stosunku do roku poprzedniego.

Pomimo ograniczeń, wynikających z pandemii COVID-19, spółka działa w warunkach wysokiej płynności finansowej i nie ma problemów z finansowaniem działalności. Spółka zabezpiecza się przed ryzykiem kursowym, wynikającym z zakupów zagranicznych kontraktami walutowymi typu forward (spółka stosuje rachunkowość zabezpieczeń).

Nakłady inwestycyjne w roku obrotowym 2020/21 wyniosły 143 mln zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 18 mln zł.

Plany na kolejny rok

Spółka podała, że w nadchodzącym roku finansowym planuje umacniać swoją pozycję na rynku poprzez otwarcie kolejnych sklepów, przebudowy już istniejących, poprawę oferty dla klientów oraz zwiększenie udziału w sprzedaży e-commerce.

Castorama Polska Sp. z o.o. uruchomiła swój pierwszy sklep w 1997 roku. Obecnie prowadzi sprzedaż w 89 lokalizacjach w różnych częściach Polski. Zapewnia również klientom w całym kraju dostęp do oferty on-line. Spółka zatrudnia ponad 12 tys. pracowników. Castorama Polska Sp. z o.o. jest częścią Kingfisher pl