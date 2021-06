Castorama z nowym formatem na polskim rynku

16 czerwca w Ostrowie Wielkopolskim otwarty został sklep Castorama Smart. To nie tylko pierwszy obiekt tej sieci w tym mieście, ale także pierwszy w Polsce sklep w nowym formacie Smart.

Lokalizacja po Tesco

Castorama Smart w Ostrowie Wielkopolskim mieści się w budynku dawnego Tesco przy ul. Ks. Prałata Czesława Majorka 2. Budynek został całkowicie odświeżony i dostosowany do najwyższych standardów sieci. Przestronny i nowoczesny charakter sklepu pozwala na komfortowe zakupy, a oferowany asortyment pozwoli na dobór najlepszych rozwiązań. Na klientów czekać będą tysiące produktów dostępne od ręki, rozbudowane strefy inspiracji oraz usługi projektantów, którzy pomogą stworzyć indywidualny projekt dostosowany do potrzeb klienta.

- Naszym celem jest towarzyszenie klientom w spełnianiu ich marzeń o pięknych i funkcjonalnych domach, pomagając poprawiać warunki mieszkaniowe poprzez jak najwyższy poziom oferowanej obsługi, profesjonalne doradztwo na każdym etapie zakupu oraz maksimum dostępnych inspiracji, produktów i rozwiązań – podkreśla Łukasz Ostolski, kierownik sklepu Castorama Smart w Ostrowie Wielkopolskim.

Inspiracje i projektowanie





Sklep Castorama Smart w Ostrowie Wielkopolskim wyróżnia się rozbudowanymi strefami inspiracji. Znalazły się w nich aranżacje kuchni, łazienek oraz pomieszczeń do przechowywania i magazynowania. Dzięki nim, klientom łatwej będzie dobrać najlepsze rozwiązania dostosowane do ich potrzeb, a także stylu i upodobań. To możliwość obejrzenia i oceny różnych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych, połączenia materiałów, dekoracji, akcesoriów, czyli wszystko to, co potencjalnie można wykorzystać przy projekcie swojego wymarzonego wnętrza.



Kolejnym atutem sklepu jest punkt projektowy, w którym projektant Castorama przygotuje indywidualny projekt zgodny z wytycznymi klienta – dopasowany do pomieszczenia oraz zgodny z jego stylem i potrzebami. Usługa jest odpowiedzią na potrzeby klientów, którzy poszukują najlepszych rozwiązań.

Sam sklep charakteryzuje się czytelnym układem produktów, które eksponowane są w zgodzie z ciągłością realizacji projektu mieszkaniowego. Zachowana jest intuicyjność sąsiedztwa różnych działów i ciągłość sugestii kierujących do kolejnych alejek po niezbędne i powiązane akcesoria. Taki układ pozwala na łatwiejsze odnalezienie produktów. Wyselekcjonowany asortyment pozwoli na zakup produktów potrzebnych „od ręki”, zebranych pod jednym dachem i bez konieczności pokonywania kilometrów między regałami.



Wyróżnikiem Castoramy na rynku jest zapewnienie fachowego doradztwa i pomocy przy wyborze najlepszych produktów i rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb. Dlatego cały zespół nowego sklepu przeszedł szereg szkoleń związanych zarówno z wiedzą produktową, jak i z obsługą klienta na najwyższym poziomie.



- Castorama Smart to sklep stworzony z myślą o zwiększaniu dostępności produktów i usług oferowanych przez sieć. Sklep kompaktowy, w którym zakupy będą szybkie i wygodne. Starannie dobrany asortyment pozwoli na zakup produktów potrzebnych „od ręki”, zebranych pod jednym dachem. Usługi projektowania sprawią, że każdy remont będzie dużo łatwiejszy - opisuje sieć.