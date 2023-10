Castorama z urządzeniem CASTOREFILL. Sieć w tym roku otworzy 100. sklep w Polsce

Refillomat Castoramy - czym można napełnić butelki?

Urządzenie pozwala na zakup 4 rodzajów ekologicznych środków czystości (Linia Sidolux Eco), przy użyciu specjalnych butelek wielorazowego użytku o pojemności 1l. Butelka używana do CASTOREFILL pochodzi z recyklingu i jest również przeznaczona do ponownego recyklingu. Jednej butelki do CASTOREFILL można używać wielokrotnie.

– Statystyczna polska rodzina zużywa średnio w ciągu miesiąca 1 litr środka czyszczącego, zatem korzystanie z naszego urządzenia oznacza ograniczenie zakupu plastikowych butelek, aż o 11 sztuk w roku. Teraz pomyślmy o różnorodności produktów dostępnych w CASTOREFILL – efekt oszczędności plastiku jest jeszcze bardziej imponujący! Na przykład kupując 4 różne produkty w CASTOREFILL raz na miesiąc, można zaoszczędzić nawet 44 plastikowych butelek rocznie. A mowa tu tylko o jednym gospodarstwie domowym! – tłumaczy Agnieszka Obidzińska z działu handlowego jakości i zrównoważonego rozwoju w Castorama Polska.

– CASTOREFILL to zmiana nawyków zakupowych, takich jak noszenie własnej torby na zakupy, a teraz również butelki. To szansa na zmniejszenie naszego śladu węglowego, oszczędność czasu i pieniędzy. Dzisiaj dbanie o środowisko przestaje być modą, a staje się naszym codziennym nawykiem. Celem Castoramy jest bycie tego przykładem i inspirowanie innych, by dołączyli do ruchu na rzecz ochrony środowiska - mówi Piotr Bober, dyrektor ds. jakości i zrównoważonego rozwoju w Castorama Polska.

CASTOREFILL

CASTOREFILL w Castorama Targówek

Pierwsze urządzenie CASTOREFILL jest już dostępne dla klientów w sklepie Castorama Warszawa Targówek – w planach jest ich wprowadzenie w kolejnych lokalizacjach.

Obecnie sieć prowadzi sprzedaż w 99 sklepach w różnych częściach kraju, a jeszcze w tym roku otworzy dla klientów swój 100. sklep.

Castorama Polska Sp. z o.o. jest częścią Kingfisher plc, międzynarodowej spółki posiadającej 1470 sklepów w 8 krajach Europy.