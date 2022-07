CastoStaż - nowy program Castoramy kierowany do młodych

Staż rozpoczął się tygodniową praktyką w czterech warszawskich sklepach. Kierując się myślą “Nasz biznes jest w sklepach” stażyści zapoznawali się z codziennym funkcjonowaniem sklepów sieci, aby jeszcze lepiej zrozumieć firmę i jej działalność. Pozwoliło im to zapoznać się z asortymentem, nawiązać relacje z pracownikami sklepów oraz poznać specyfikę pracy z klientem.



- Zrozumiałem jak istotną rolę ogrywa kultura i szacunek wobec ludzi w miejscu pracy. Tutaj ludzie nie przychodzą do pracy, a do swoich koleżanek i kolegów. Ta atmosfera, ten klimat przekłada się na motywację do podejmowania wyzwań. Co równie ważne, bez względu na to czy pracuje się fizycznie, czy umysłowo, każdy pracownik ceni swoją pracę - Daniil z Działu Klient i Digital o swoich doświadczeniach z pobytu w sklepie

- Zgłosiłam się do tego programu, ponieważ chciałam nauczyć się czegoś nowego. Niestety większość oferowanych na rynku staży w dalszym ciągu oznacza delegowanie stażystom zadań stereotypowych takich jak parzenie kawy czy robienie ksero. Obietnica, że mogę się czegoś nauczyć była dla mnie bardzo ważna. Już po pierwszych dwóch dniach wiem, że dobrze wybrałam, gdyż z każdą godziną zdobywam nowe kompetencje - Weronika z Działu Handlowego.

Włączenie młodego pokolenia pozwala na wzmacnianie integracji różnych pokoleń w firmie, a otwartość na zróżnicowanie kulturowe jest również sprawdzianem dla całego zespołu w kontekście zarządzania różnorodnością i inkluzją.