CCC: 666 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w I półroczu, III kwartał z poprawą sprzedaży LfL

Rośnie konwersja i koszyk zakupowy w sklepach CCC, fot. mat. pras.

Przychody sieci detalicznej CCC w III kwartale br. spadły, według szacunków, o 13 proc. rdr, do poziomu 878 mln zł. Sprzedaż LfL w była niższa o 16 proc., podczas gdy w drugim kwartale spadek wynosił 48 proc. rdr. CCC tłumaczy poprawę wyników w ujęciu kwartalnym poprawiającą się odwiedzalnością sklepów oraz wysoką konwersją i koszykiem zakupowym.

Wynik EBITDA grupy CCC w trzecim kwartale wyniósł 176 mln zł wobec 193 mln zł rok wcześniej, a strata operacyjna grupy w tym czasie sięgnęła 8 mln zł wobec 16 mln zł zysku przed rokiem. Przychody całej grupy wzrosły o 4 proc. do 1,502 mld zł.

Marża brutto grupy na sprzedaży wyniosła 45,6 proc., co oznacza spadek o 1,8 p.p. Wynik ten związany był z wyższą aktywnością promocyjną w kanale stacjonarnym. W kanale online marża brutto wzrosła o ponad 1 p.p. rdr.

W kanale online wzrost przychodów wyniósł 60 proc., do 572 mln zł, udział online w sprzedaży grupy CCC był na poziomie 38 proc. Grupa wskazała też na wysoki, 24-proc. udział sprzedaży kanałów online innych niż eobuwie. Udział ccc.eu w przychodach CCC Polska wyniósł 10 proc. (+3 p.p. kdk).

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne wzrosły o 4 proc., przy wzroście powierzchni handlowej rdr o 6 proc.

CCC szacuje, że przychody grupy eobuwie wzrosły w III kwartale o 51 proc. rdr do 523 mln zł. Udział Modivo w przychodach grupy eobuwie szacowany jest na 10 proc.

Najwyższy wzrost sprzedaży eobuwie zanotowało w obszarze Europy Południowej (+94 proc.), głównie za sprawą Grecji (+83 proc.) i Włoch (+200 proc.). Marża brutto na sprzedaży eobuwia wzrosła w III kwartale o 1,1 p.p. do 42,8 proc. Szacowany EBIT wzrósł o 106 proc. rdr do 35 mln zł, a EBITDA wzrosła o 96 proc. do 47 mln zł.

CCC zakłada, że celem eobuwie na 2021 rok jest 230-250 mln zł EBITDA - podało CCC w raporcie półrocznym. Jak podano, analizowane jest m.in. pozyskanie dla eobuwia ok. 0,4-0,5 mld zł nowego kapitału od mniejszościowego inwestora, ale żadne decyzje nie zapadły.

Grupa ocenia, że zmiana zachowań konsumenckich, w kierunku online, stwarza unikalną perspektywę przekładającą się na przyspieszenie wzrostu i zwiększenie udziałów rynkowych dla takich podmiotów jak eobuwie. pl. W związku z tym, w krótkiej perspektywie celem eobuwie. pl jest aktualnie osiągnięcie 230-250 mln zł EBITDA w 2021, a w horyzoncie roku 2023, przy założeniu odpowiedniego kapitału, celem jest potrojenie skali działalności eobuwie.pl (na poziomie przychodów w porównaniu do 2019), przy jednoczesnym przekroczeniu celów przychodowych i rentowności komunikowanych w strategii GO.22.