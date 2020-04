CCC bliżej emisji akcji o wartości 400-500 mln zł

Na dzisiejszym NWZA akcjonariusze podjęli decyzję o nowej emisji akcji CCC. Uchwała została podjęta przytłaczającą większością głosów. Jak zapewnia zarząd spółki, kryzys spowodowany koronawirusem nie zmienia docelowego kształtu jej nowego, omnichannelowego modelu biznesowego.

- Uchwała ta formalnie umożliwia nam przejście do kolejnego etapu przygotowań do emisji. W dniu 24 kwietnia planujemy opublikowanie raportu okresowego z wynikami za Q1 2020, a równocześnie prowadzimy rozmowy z instytucjami finansującymi oraz obligatariuszami. Będziemy dążyć do realizacji emisji w optymalnych warunkach rynkowych, a widzimy zainteresowanie ze strony szerokiego grona inwestorów. Ponadto kluczowy akcjonariusz, Pan Dariusz Miłek, zapowiedział udział w ofercie. To silny sygnał, że akcjonariusz mocno zaangażowany w sprawy spółki, po prostu wierzy w jej perspektywy - mówi Karol Półtorak, Wiceprezes CCC.

- Dzisiaj priorytetem jest zabezpieczenie finansowania Grupy. Prowadzimy rozmowy z bankami i instytucjami finansującymi, które w marcu 2020 r. zgodziły się już na krótkoterminowe odroczenie niektórych naszych bieżących zobowiązań finansowych. Kontynuujemy rozmowy z intencją zmiany warunków finansowania, tak aby zachować jego stabilność w dłuższym horyzoncie, mimo trwającego okresu niepewności ekonomicznej. Z emisji akcji chcemy pozyskać dodatkowe 400-500 mln zł - środki potrzebne są na finasowanie kapitału obrotowego – dodaje Marcin Czyczerski, Prezes CCC.

Jak tłumaczy prezes spółki, CCC jest w stanie wykorzystać swój potencjał tylko wtedy, gdy na kluczowy sezon AW2020 (jesień-zima 2020 r.) będzie mieć towar na półkach. Z tego powodu realizuje szereg działań, które ma to zapewnić.

- Emisja i pozyskane środki mają stanowić wsparcie dla organizacji w tym bezprecedensowym momencie, gdy jednocześnie widać szansę na monetyzację projektów realizowanych przez ostatnie lata. W CCC zainwestowano ogromny kapitał, który powinien zacząć pracować i generować gotówkę. Na to położyliśmy akcent w strategii GO.22. Kryzys spowodowany koronawirusem nie zmienia docelowego kształtu naszego nowego, omnichannelowego modelu biznesowego - zapewnia Marcin Czyczerski.

Przeczytaj także: Pracownik sklepu Dino w Tomaszowie z koronawirusem

19 marca CCC poinformowało o zamiarze przeprowadzenia emisji w ramach subskrypcji prywatnej do 6.850.000 akcji serii I i do 6.850.000 akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru. Dariusz Miłek złożył deklarację intencji objęcia w ramach planowanej oferty co najmniej 4.787.465 akcji serii J. Taka liczba akcji pozwoli mu na utrzymanie udziału w głosach na walnym zgromadzeniu CCC na co najmniej niezmienionym poziomie.

Z emisji akcji spółka planuje pozyskać ok. 400-500 mln zł i przeznaczyć je na kapitał obrotowy.