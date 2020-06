CCC chce produkować więcej butów w linii Go for Nature

CCC chce oferować więcej ekologicznych linii produktowych „Go for Nature” oraz zwiększyć do 80% udział opakowań kartonowych nadających się do recyklingu.



- W najbliższych trzech latach planujemy rozwinąć ofertę produktów przyjaznych środowisku m.in. wprowadzając większą liczbę ekologicznych linii produktowych, zwiększając udział skór ekologicznych w produkcji i współpracując wyłącznie z dostawcami, którzy podpiszą tzw. Kodeks Postępowania CCC, zawierający zobowiązania środowiskowe i społeczne lub z takimi, których regulacje wewnętrzne są zbieżne z naszymi zasadami – tłumaczy prezes CCC.

Obecnie 15% skór wykorzystywanych w produkcji pochodzi z certyfikowanych, przyjaznych środowisku garbarni (posiadających certyfikat Leather Working Group). Grupa planuje zwiększać ich udział co roku o 2 pp.

W ramach wprowadzania zasad gospodarki obiegu zamkniętego CCC planuje także uruchomienie w Polsce pilotażowego programu zbiórki i odpowiedniego zagospodarowania używanego obuwia, co z powodzeniem zostało przeprowadzone w Szwajcarii w ubiegłym roku (zebrano 513 ton obuwia).

CCC w sklepach stacjonarnych (wszystkie kraje) i sprzedaży online zrezygnowało z toreb foliowych i wykorzystuje tylko papierowe opakowania z recyklingu. Z kolei należące do Grupy eobuwie.pl korzysta wyłącznie z ekologicznych pudełek i opakowań wysyłkowych. W 2020 roku torby foliowe znikną ze wszystkich sklepów Grupy. W 2021 roku 70% opakowań produkcji własnej będzie pochodzić z recyklingu, a w 2022 roku 80% tych opakowań będzie nadawać się do ponownego recyklingu.

W Centrum Badań i Rozwoju CCC pracujemy nad innowacyjnymi koncepcjami pakowania produktów, dystrybucji obuwia czy prototypem urządzenia sklejającego opakowania do butów – mówi Mariusz Gnych, wiceprezes ds. Logistyki i Produkcji CCC.



Grupa CCC na koniec 2019 roku zatrudniała 15 257 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty), z czego 88% stanowiły kobiety, a 12% mężczyźni.