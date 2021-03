CCC: Jesteśmy teraz nową grupą bazującą na dwóch mocnych silnikach

fot. Marcin Czyczerski

CCC, największa spółka obuwnicza Europy Środkowej, swoją pracę domową z kryzysu odrobiła w 2019 i w 2020 r. - Teraz jesteśmy silną grupą, z bardzo dobrymi perspektywami i ambicjami. Mam nadzieję, że ten rok będzie pozwalał nam je realizować - mówi w rozmowie z WNP.PL Marcin Czyczerski.

W ciągu sześciu miesięcy kurs akcji CCC wzrósł na warszawskiej giełdzie o ponad 70 proc. Co więcej, analitycy wskazują, że to nie koniec wzrostów i podwyższyli rekomendacje dla papierów spółki. Czy to oznacza, że CCC najgorsze ma już za sobą, a właściwie, że inwestorzy w to uwierzyli?

- Dziękuję, że tak pani ujęła pytanie, bo osobiście stronię od komentowania kursu, bez względu na to, czy ten rośnie czy spada. Inaczej postrzegam rolę zarządu.

Tutaj jednak myślę, że rynek po prostu dostrzega pracę, którą wykonaliśmy w minionych dwóch latach, zwłaszcza w obszarze produktu i ucyfrawiania naszej sprzedaży. Mamy za sobą spektakularne wyniki, jeśli chodzi o dynamiki e-commerce'u i jego udziału w sprzedaży.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że grupa wejdzie w drugą część roku bez bagażu aktywów niestrategicznych, które generowały ostatnio straty. Mam tu na myśli aktywa na niemieckim i szwajcarskim rynku, ale także sponsoring kolarstwa, czy stacjonarne sklepy Gino Rossi, z których zdecydowaliśmy się zrezygnować jeszcze w 2019 roku. Teraz tych obciążeń już nie ma. Działalność w Niemczech i sponsoring to już przeszłość. Pozostałe kwestie również układamy zgodnie z oczekiwaniami zarządu.

Teraz jest to nowa Grupa CCC, bazująca na dwóch bardzo mocnych silnikach – e-commercowym eobuwie.pl, które spektakularnie się rozwija oraz CCC, które stało się omnichannelowym liderem. To jest biznes nowoczesny, rozwojowy, skalowalny, oparty na świetnych zespołach, procesach i technologiach, jednym słowem - biznes na dzisiejsze czasy.

Ta zmiana nie rozpoczęła się jednak w ostatnich miesiącach, mówimy o tym od dłuższego czasu. Natomiast teraz, gdy widać pierwsze wyniki wykonanej przez nas pracy, łatwiej uwierzyć w nasz plan. I to widać też w rosnącym sentymencie do CCC.

