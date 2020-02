CCC: mcommerce stanowi już 60 proc. sprzedaży online grupy

Udział kanału mcommerce (aplikacja i strona www z urządzeń mobilnych) to już ponad 60 proc. w sprzedaży online grupy CCC. To między innymi dzięki aplikacji CCC, która po 12 miesiącach od uruchomienia zanotowała już ponad 1,4 mln pobrań. W przeciągu najbliższych miesięcy planowane jest wprowadzenie aplikacji na rynki czeski i słowacki, a w dalszej części roku będzie ona dostępna także w Rumunii, na Węgrzech oraz w Austrii.

Aplikacja cieszy się bardzo wysokimi ocenami użytkowników - średnio 4,3 w sklepie Google Play i 4,7 w App Store. Dziś, 20 lutego, mija dokładnie rok od wprowadzenia na rynek aplikacji CCC.

- Aplikacja CCC to jeden z ważnych elementów wzmacniania naszego omnichannelowego ekosystemu sprzedaży, w centrum którego jest klient. Obecnie ponad połowa użytkowników tego narzędzia to klienci młodsi, w wieku 18-34 lat, którzy płynnie przechodzą między kanałami online i offline. Aplikacja mobilna jest wtedy obecna na etapie łączenia tej wielokanałowej ścieżki klienta. Chcemy wykorzystywać aplikację nie tylko jako kanał sprzedaży, ale także jako narzędzie, które pomoże nam w odpowiednim doborze produktów do przyszłych kolekcji (poprzez funkcję "swipe" podoba/nie podoba się), co pozwoli nam lepiej zarządzać portfolio produktowym i odpowiadać wprost na oczekiwania klientów. W tym roku zamierzamy też wprowadzić aplikację na rynki zagraniczne: Czechy, Słowacja, Rumunia, Węgry oraz Austria - mówi Michał Pachnik, Head of Ecommerce Campaigns & Mobile APP w CCC.

- Dziś nasza aplikacja stała się sercem komunikacji z klientem. Dzięki niej my mamy stały kontakt z naszą grupą odbiorców, a konsumenci stały dostęp do oferty i promocji CCC. Cały czas pracujemy nad rozbudową nowych funkcjonalności, prowadzimy analitykę danych weryfikując przydatność aktualnych funkcji, a także zwiększamy atrakcyjność wizualną narzędzia. Chcemy wyznaczać trendy na rynku e-commerce. Świetne oceny zarówno użytkowników jak i ekspertów są dla nas potwierdzeniem, że idziemy w dobrym kierunku. Dziś udział kanału mcommerce (aplikacja i strona www z urządzeń mobilnych) to już ponad 60% w sprzedaży online – mówi Jakub Jasiński, Dyrektor ds. Rozwoju Omnichannel CCC.