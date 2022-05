CCC może mieć kłopoty? Analitycy zwracają uwagę na duże zadłużenie spółki

Grupa CCC zamknęła 2021 r. (luty’21-styczeń 22’) przychodami na poziomie 7,6 mld zł, co daje blisko 45% wzrost rdr.

Spółka zakończyła 2021 rok zyskiem operacyjnym 3,9 mln zł, poprawiając wyniki w ujęciu rdr o 583,0 mln zł.

CCC po I kw. tego roku pokazał stratę na poziomie zysku operacyjnego. Analitycy liczą na lepsze wyniki operacyjne w kolejnych kwartałach.

Na koniec stycznia 2022 r. Grupa miała 2,5 mld zł zadłużenia, a dług netto (net debit, ND) wyniósł 1,5 mld zł.

Rekomendacja

Analitycy DM BOŚ podtrzymali fundamentalną rekomendację LT Trzymaj i podnieśli nastawienie względem rynku ST dla akcji Spółki do Neutral z niedowagi, głównie z powodu spadku ceny rynkowej akcji CCC i oczekiwanego odbicia popytu w segmencie rynku z niższej półki.

Zadłużenie

-Niemniej jednak nadal uważamy, że inwestycja w akcje CCC pozostaje wysoce ryzykowna ze względu na wysoki poziom zadłużenia, a co za tym idzie znaczne uzależnienie od banków. Na koniec stycznia 2022 r. Grupa miała 2,5 mld zł zadłużenia, ND 1,5 mld zł (ND/EBITDA ok. 7x), 0,4 mld zł faktoringu odwrotnego i 1,6 mld zł zobowiązań leasingowych – wymieniają analitycy w raporcie.

Przypominają, że na koniec stycznia 2021 r. Spółka poinformowała, iż ​​zmiana stóp procentowych o 1p.p. przełożyła się na wzrost kosztów finansowych o 31 mln zł (w tym +5/ -17/ -19 mln zł z tytułu gotówki/zobowiązań finansowych/leasingowych).

Rok później Spółka poinformowała, że ​​zmiana stóp procentowych o 1pp oznacza zmniejszenie zysków o 16 mln zł (w tym +9/ -25 mln zł z tytułu gotówki/zobowiązań finansowych). Oczekuje się, że banki zweryfikują wskaźnik ND/EBITDA Spółki w styczniu 2023 roku – napisali analitycy.

Plany awaryjne

Aby uwzględnić przypadek, gdy wyniki finansowe są poniżej budżetowanych, CCC stworzyło alternatywne plany awaryjne, uwzględniające potencjalne oszczędności kosztów (przynajmniej nie do końca planowane) lub dywidendy od swoich spółek zależnych.

-Spółka zamierza omówić z instytucjami finansowymi możliwość wyłączenia strat związanych z wycofaniem się CCC z Rosji z jej celów finansowych. W swoim raporcie audytor wspomniał o ryzyku i niepewności związanej ze zdolnością Spółki do kontynuowania działalności – czytamy w raporcie.

CCC poinformowało niedawno, że w I kwartale roku 2022/23 miało 45 mln zł straty na poziomie operacyjnym, wobec 101 mln zł straty rok wcześniej. - Liczymy na lepsze wyniki operacyjne w kolejnych kwartałach, czemu sprzyjać będzie wyższy popyt w segmencie low-end (szczególnie pod marką CCC), ale przy wyniku finansowym pod presją wysokich kosztów finansowych – oceniają analitycy.

Wyniki I kwartału

W I kwartale 2022 r. Grupa CCC wypracowała 1,9 mld zł przychodów, co oznacza blisko 32% wzrostu rdr.

Marża brutto Grupy wzrosła w pierwszym kwartale o ok. 6 p.p. rdr, osiągając poziom blisko 50%.

Na koniec kwietnia 2022 zadłużenie netto CCC wynosiło 1,9 mld zł, zaś stan środków pieniężnych 494 mln zł.

Autorem rekomendacji jest Sylwia Jaśkiewicz.