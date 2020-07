CCC: Osoby kupujące buty dla dzieci szczególnie zwracają uwagę na pochodzenie surowców

CCC w swojej strategii produktowej szczególnie stawia na linie ekologiczne. Fot. materiały prasowe

Spółka CCC rozbudowuje linię produktów powstałych przy użyciu technologii lub materiałów ekologicznych, która sygnowana będzie hasłem „Go for Nature”. Nowe produkty będą dostępne już w kolejnej, jesienno-zimowej kolekcji AW 2020 i pojawią się w sklepach już z początkiem września. Jak tłumaczą przedstawiciele spółki, jest to odpowiedź na potrzeby klientów i rynku. - Coraz większa liczba klientów, a w szczególności osoby kupujące produkty dziecięce, zwraca uwagę na pochodzenie surowców oraz sposób ich produkcji – mówi Michał Zgiep, Dyrektor w CCC.

Linia eko wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy i jeden z jej kluczowych obszarów – odpowiedzialny produkt. W ramach kolekcji powstały m.in. buty ze skóry z ekologicznych garbarni (certyfikat LWG), akcesoria damskie, męskie i dziecięce, w których główny surowiec pochodzi z recyklingu butelek PET lub w pełni naturalnych surowców, a także produkty powstałe z najwyższą dbałością o środowisko naturalne (m.in. Water based PU).

Buty i akcesoria z kolekcji „Go for Nature” mają 2 główne wyróżniki. Po pierwsze proces produkcji charakteryzuje się optymalizacją zużycia wody i energii przy zastosowaniu najnowszych technologii, dzięki czemu uzyskujemy produkty przyjazny środowisku. Po drugie produkty z tej linii powstały z ekologicznych surowców i będą wyróżnione trzema rodzajami etykiet: Leather Working Group, Water based PU oraz Recycled plastic bottles.

Przeczytaj także: VRG zmienia prezesa

Przeważającą część kolekcji „Go for Nature” stanowi obuwie wytwarzane ze skóry posiadającej certyfikat nadawany przez Leather Working Group (LWG) - organizację skupiającą interesariuszy w całym łańcuchu dostaw tego surowca. Certyfikaty LWG wyróżniają producentów skór, którzy dochowują najwyższej staranności w zakresie ochrony środowiska i wydajności w całym procesie produkcji. LWG ma na celu promowanie zrównoważonych praktyk biznesowych, takich jak niestosowanie przez producentów w obróbce skóry potencjalnie krytycznych substancji, a także zmniejszenie zużycia wody i energii. Aktualnie udział skór pochodzących z garbarni z certyfikatem LWG w procesach produkcyjnych całej Grupy CCC wynosi 15%. W ramach działań zgodnych ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju CCC udział ten ma zwiększać się stopniowo osiągając poziom 21% do 2022 roku.

- Troska o środowisko naturalne jest integralną częścią naszej działalności. Ogłoszona przez nas niedawno Strategia Zrównoważonego Rozwoju jest syntezą naszego podejścia do kwestii środowiskowych, a także odpowiedzią na potrzeby klientów i rynku, na którym działamy. Tworząc kolekcję „Go for Nature” dbamy o nasze wspólne dobro, jakim jest ekosystem. Coraz większa liczba klientów, a w szczególności osoby kupujące produkty dziecięce, zwraca uwagę na pochodzenie surowców oraz sposób ich produkcji. Już dziś w ramach kolekcji Lasocki Kids oraz Lasocki Young wszystkie buty wykonane są ze skór pochodzących z garbarni z certyfikatem LWG. Dodatkowo około 43% akcesoriów dziecięcych stworzonych jest z przetworzonych plastikowych butelek PET. To dopiero początek drogi, z każdym rokiem realizacji naszej strategii chcemy powiększać liczbę produktów ekologicznych dostępnych pod szyldem CCC – mówi Michał Zgiep, Dyrektor Zarządzania Kategorią Produktową i Zatowarowaniem w CCC S.A.