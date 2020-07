CCC: Przez koronawirusa straciliśmy miliard zł wpływów

CCC odczuło skutki pandemii, fot. mat. pras.

Przychody sieci detalicznej CCC spadły w II kwartale o 47 proc. do 1,233 mld zł, a sprzedaż w kanale e-commerce wzrosła o 79 proc. do 626 mln zł. Sprzedaż LFL w detalu spadła o 49 proc. wobec 3-proc. spadku rok wcześniej. W II kwartale 2019 roku grupa CCC miała 138 mln zł zysku operacyjnego i 321 mln zł zysku EBITDA przy przychodach na poziomie 1,642 mld zł. Wynik EBITDA grupy CCC w II kwartale br. wyniósł 40 mln zł, strata operacyjna grupy w tym czasie sięgnęła 112 mln zł. - Zamknięcie sklepów na 7 tygodni oraz tąpnięcie na poziomie odwiedzalności sklepów skutkowało utratą przez firmę ok. 1 mld zł wpływów - mówi Marcin Czyczerski, prezes zarządu CCC.

Marża brutto grupy na sprzedaży spadła w II kwartale - według szacunków - do 48 proc. z 51,2 proc. przed rokiem. Jak podało CCC, spadek był spowodowany wysokim udziałem sprzedaży e-commerce w kwietniu (93 proc. skonsolidowanych przychodów) oraz wyższą rdr aktywnością promocyjną w maju. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne spadły o 17 proc. rdr do 585 mln zł (bez uwzględnienia rezerw).

- Zamknięcie sklepów na 7 tygodni oraz głębokie tąpnięcie na poziomie odwiedzalności sklepów skutkowało utratą przez firmę ok. 1 mld zł wpływów. Zrealizowaliśmy plan oparty o porozumienie z bankami, obligatariuszami, wykorzystanie programów pomocowych. Przeprowadziliśmy emisję akcji, pozyskując ponad 0,5 mld zł. Wstępne dane za drugi kwartał pokazują, że ustabilizowaliśmy sytuację wykorzystując wszystkie dostępne możliwości. W obliczu pandemii przyspieszyliśmy tempo rozwoju e-commerce. Mamy około 60 różnych platform do sprzedaży w sieci, w tym także aplikacji mobilnych. Platforma CCC.eu istnieje dopiero rok, a ma na koncie już ponad 1,5 mln zrealizowanych zamówień. Wciąż dużo pracy przed nami, ale jesteśmy na dobrej drodze – mówi Marcin Czyczerski, prezes zarządu CCC.

Spółka rozpoznała w wynikach II kwartału 2020 roku rezerwy o charakterze gotówkowym w kwocie 147 mln zł, związane głównie z: restrukturyzacją obecności na rynku szwajcarskim, działaniami dot. zamknięć wybranych sklepów na rynku niemieckim, zamknięciem aktywności związanej ze sponsoringiem sportowym oraz jednorazowymi kosztami związanymi z refinansowaniem grupy CCC. Bez uwzględnienia rezerw szacunkowy zysk operacyjny w II kwartale wyniósł 34 mln zł, a zysk EBITDA 187 mln zł.

CCC szacuje, że przychody grupy eobuwie wzrosły w II kwartale o ponad 50 proc. do 532 mln zł. Marża brutto wzrosła o 2,8 p.p. do 46,6 proc. Szacowana EBITDA wzrosła do 65 mln zł z 16 mln zł rok wcześniej.

- W ocenie grupy, wykreowana przez COVID zmiana zachowań konsumenckich w kierunku ecommerce, stwarza unikalną perspektywę dla eobuwie. pl na przyspieszenie rentownego wzrostu i istotne zwiększenie jego udziałów rynkowych. W kontekście tych okoliczności, CCC planuje kontynuować analizy i prace dot. pozyskania na poziomie eobuwie. pl odpowiedniego kapitału, który umożliwi pełne wykorzystanie tych nowo powstałych szans rynkowych - podano CCC w komunikacie.

Na koniec drugiego kwartału stacjonarna sieć sprzedaży grupy CCC liczyła 1.208 sklepów o łącznej powierzchni 59,3 tys. mkw. Powierzchnia handlowa od początku roku zwiększyła się jedynie o 2 tys. m kw. Ze względu na niepewność związaną z koronawirusem, spółka znacznie ograniczy plan otwarć w dalszej części roku.