CCC: przychody wyższe o 33 proc., marża brutto na poziomie 49 proc.

Udział w przychodach segmentu e-commerce wyniósł 55%, co oznacza spadek rdr o 7 p.p.

Grupa Modivo zakończyła pierwszy kwartał dynamiką sprzedaży na poziomie +19% i rentownością EBITDA 6,6%.

Strata Grupy na poziomie netto wyniosła 205,3 mln zł, wobec 174 mln zł rok wcześniej.

Na koniec Q1 2022 Half Price osiągnął 119 mln PLN przychodów, co stanowi 6% udziału w sprzedaży całej Grupy.

Miniony okres w Grupie CCC to także kolejny, skokowy wzrost marży brutto (+5,4 p.p.), która osiągnęła poziom 49%.

CCC w I kwartale

Ostatni kwartał pokazał, że mimo zmiennego otoczenia rynkowego potrafimy wypracowywać wzrosty – mówi Marcin Czyczerski, prezes zarządu Grupy CCC. – Po trudnym lutym i pierwszej połowie marca, popyt w handlu zaczął się stabilizować, a kwiecień był najlepszym sprzedażowo miesiącem minionego okresu. Pomimo wysokiej bazy zeszłorocznej, w trwającym drugim kwartale widzimy wysoką dynamikę przychodów (+35% rdr). Co więcej, kdk przyspiesza także tempo wzrostu sprzedaży e-commerce (+48% rdr). Odnotowujemy także dalszą poprawę marży brutto rdr. Posiadamy mocną ofertę produktową, silne i rozpoznawalne marki oraz prowadzimy angażującą komunikację marketingową. To pozwala nam pozytywnie patrzeć w przyszłość.

W pierwszym kwartale 2022 roku przychody Grupy CCC wyniosły ok. 1,9 mld PLN (+33% rdr). Udział ze sprzedaży online po raz kolejny osiągnął wysoki poziom 55% (-7 p.p. rdr).

Szyld CCC wygenerował w ubiegłym kwartale przychody w wysokości 780 mln PLN, co stanowi wzrost o przeszło 42% rdr. Co więcej, sprzedaż w bieżącym roku jest wyższa o 7% od przychodów wypracowanych przez ten brand w analogicznym kwartale 2019 roku (nieobarczonym pandemią i przy istotnie wyższej powierzchni handlowej).

Miniony okres, to także znacząca optymalizacja kapitału obrotowego. Cykl rotacji zapasami w segmencie CCC został skrócony o ponad 20 dni - powiedział Kryspin Derejczyk, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo-Księgowych w Grupie CCC. - Jeden dzień poprawy rotacji zapasem w CCC to zmniejszenie inwestycji w kapitał obrotowy o 5,5 mln zł. Dlatego też będziemy kontynuować nasze prace w tym obszarze. Ograniczanie inwestycji w kapitał obrotowy to nasza odpowiedź na niesprzyjające otoczenie biznesowe, w tym w szczególności stale rosnące stopy procentowe.

Half Price

Dynamiczne tempo rozwoju prezentuje także szyld HalfPrice, który wraz z początkiem maja obchodził swoje pierwsze urodziny. Na koniec Q1 2022 osiągnął on 119 mln PLN przychodów, co stanowi 6% udziału w sprzedaży całej Grupy. Sieć obecna jest już na 7 rynkach, posiada 67 sklepów stacjonarnych, a od końca ubiegłego roku w Polsce działa również e-commerce HalfPrice.

Obroty DeeZee w okresie omawianego kwartału kształtowały się na podobnym do zeszłorocznego poziomie i wyniosły 26 mln PLN. Szyld stawia na rozwój oferty odzieżowej oraz współpracę z platformami typu marketplace.

Marża brutto Grupy wzrosła w ubiegłym kwartale o 5,4 p.p. rdr oraz 2,3 p.p. kdk, osiągając wysoki poziom 49%. Na wzrost ten w największym stopniu wpłynęła poprawa marży brutto w szyldzie CCC o blisko 9 p.p. rdr. Zysk brutto ze sprzedaży Grupy wyniósł niemal 923 mln PLN (+49% rdr). Dynamika kosztów w minionym okresie była zbliżona do tempa wzrostu przychodów. Co więcej, w ujęciu kdk odnotowano zmniejszenie poziomu kosztów SG&A o ok. 25 mln PLN (-3%).

Pierwszy kwartał 2022 r. Grupa CCC zakończyła marżą EBITDA na poziomie 4,7%, co stanowi wzrost o 2,6 p.p. rdr.

Grupa MODIVO

W pierwszym kwartale roku obrotowego 2022 Grupa MODIVO, do której należą szyldy eobuwie.pl oraz MODIVO, odnotowała 915 mln PLN przychodów. Dynamika sprzedaży (+19% rdr) i rentowność EBIDTA (6,6%) Grupy MODIVO, istotnie wyróżniała się na tle branży. Wysoką dynamikę w analizowanym okresie wygenerował szyld MODIVO, osiągając wzrost sprzedaży o 68% rdr (do poziomu 162 mln PLN), podczas gdy eobuwie.pl wypracowało przychody na poziomie 745 mln PLN (+12% rdr).

W minionym kwartale, Grupa MODIVO wypracowała marżę brutto na poziomie 43,2%, co stanowi wzrost o 0,1 p.p. rdr. Koszty SG&A rosły w tempie 32% rdr, głównie w związku z licznymi inwestycjami w rozwój logistyki, systemów wspierających sprzedaż oraz wdrożeniem marketplace. W ujęciu kdk poziom kosztów spadł o ok. 10%. Zysk EBITDA wyniósł 61 mln PLN, przy 6,6% marży, tj. zgodnej z założeniami strategii biznesowej GO.25.