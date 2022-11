CCC, Sinsay oraz e-obuwie robią furorę w Rumunii

Pomimo możliwości które tworzy ten rynek, jedynie trzy polskie marki znajdują się wśród chętnie wybieranych firm oferujących odzież i obuwie w Rumunii – wynika z badań firmy analitycznej Consumer.trends.live. Na pierwszym miejscu zestawienia marek modowych znajduje się sieć H&M, w której zakupy w ostatnim czasie deklaruje 7,6% konsumentów kupujących odzież. W dalszej kolejności Rumuni wybierają Decathlon (6,7%) i C&A (6,6%). 5,1% konsumentów wskazuje też polską markę Sinsay, za którą pozycjonuje się Adidas (4,8%), Pepco (4,8%) oraz Bershka (4,7%), LC Waikiki, Zara oraz EMAG. Jeśli chodzi o marki oferujące obuwie, na szczycie zestawienia znajduje się Deichmann - 9,8%. W dalszej kolejności na liście znajduje się polska marka CCC (8,1%) oraz Decathlon (8%). CCC wyprzedza markę Adidas (6,6%), EMAG (5,1%), czy C&A (3,8%). Epantofi.ro (czyli polskie e-obuwie), w której konsumenci robili ostatnio zakupy obuwnicze wskazało 3,5% klientów.

Wiele firm w Polsce myśli o rozwoju w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w szczególności teraz, kiedy apetyty konsumenckie w Polsce stygną. Rynki, które interesują polskich handlowców to np. Rumunia czy Bułgaria. Z jednej strony są one bardzo perspektywiczne i wzrostowe, z drugiej jednak mają swoją specyfikę, którą trzeba znać by prowadzić tam efektywną sprzedaż. Wpływa na nią bowiem wiele lokalnych uwarunkowań, do których zalicza się m.in. dostępne metody płatności, w tym płatności odroczone - komentuje Marek Biernacki, CEO fintechu Mokka Polska.