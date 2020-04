CCC: spadek przychodów o 7 proc. i EBITDA - 125 mln zł

fot. sklepy CCC

Grupa CCC od stycznia do marca 2020 odnotowała przychody na poziomie 965 mln zł (-7% r/r) i zanotowała EBITDA na poziomie -125 mln zł. Grupa skoncentrowała swoje obecne działania sprzedażowe na e-commerce, w efekcie uzyskując 43% i 58% proc. dynamikę sprzedaży online, odpowiednio w pierwszym kwartale i w kwietniu br. Równolegle spółka zaczęła wznawiać sprzedaż w salonach stacjonarnych.

W kwietniu 2020 Spółka i jej akcjonariusze (poprzez podjęcie uchwał NWZA z dnia 17 kwietnia 2020) zdecydowali o emisji do 13.700.000 akcji, z której spółka chciałaby pozyskać ok. 400-500 mln zł z przeznaczeniem na zatowarowanie sklepów na kolejny sezon i bieżącą działalność. Spółka otrzymała także dofinansowanie rządowe na koszty pracownicze w łącznej wysokości 26 mln zł, obniżyła koszty funkcjonowania i negocjuje z umowy najmu lokali. Wystąpiła także o finansowanie z Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK.

„Każda umowa, każde porozumienie zawarte przed kryzysem musi być zweryfikowane. Jesteśmy gotowi na nową rzeczywistość operacyjnie i mentalnie– mówi Dariusz Miłek, przewodniczący Rady Nadzorczej i założyciel CCC.

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży spadł o 17% do 410 mln zł. Marża brutto w Grupie CCC wyniosła 42,8% i była niższa o 4,6 p.p., za sprawą braku możliwości sprzedaży kolekcji wiosna-lato w cenach pierwszych. Koszty Grupy ukształtowały się na poziomie 710 mln zł, wobec 638 mln zł rok wcześniej (+10% r/r). W pierwszym kwartale Grupa odnotowała stratę EBIT i wynik netto, odpowiednio 310 mln zł i 354 mln zł.

„Dzięki obniżeniu kosztów, odroczeniu płatności i otrzymaniu pomocy rządowej jesteśmy dobrze przygotowani do funkcjonowania w rzeczywistości po odmrożeniu gospodarki. Dziś (według stanu na 24 kwietnia) działa 123 sklepów w Polsce, w przyszłym tygodniu otwieramy część salonów w Czechach, a zaraz po majówce wszystkie lokalizacje w Austrii. Nasza oferta jest dostosowana do konsumenta poszukującego najlepszego balansu jakość-cena, co w obecnej sytuacji jest niezwykle ważne. Mamy w 100% zabezpieczoną kolekcję wiosenno-letnią SS20, a kolejną jesienno-zimową optymalizujemy dostosowując ją do nowych realiów i potrzeb klienta. Obecnie rozmawiamy z dostawcami o redukcji zamówień kolekcji jesiennej o ok. 10-15 proc. i zmianie warunków płatności”, mówi Marcin Czyczerski, prezes zarządu CCC SA.