CCC umacnia pozycję w Pasażu Grunwaldzkim

Ostatnie dane dot. sprzedaży detalicznej towarów potwierdzają, że Polacy nieustająco chętnie dokonują zakupu odzieży i obuwia. W marcu wartość sprzedaży w tej kategorii była o 1,7% wyższa niż w analogicznym okresie 2022 roku oraz wzrosła o 17,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca br.. Pasaż Grunwaldzki, jedno z największych centrów handlowych na Dolnym Śląsku, odpowiada na te trendy, rozwijając współpracę z Grupą CCC.

Pasaż Grunwaldzki rozwija współpracę z Grupą CCC

– Strategia rozwoju naszego centrum handlowego zakłada stałe uatrakcyjnianie oferty, która dzięki swojej kompleksowości i różnorodności, przyciąga do Pasażu Grunwaldzkiego wrocławskich klientów. Już czeka na nich nowo otwarty salon eobuwie.pl ze specjalną strefą MODIVO. Ten unikalny koncept sklepu stacjonarnego przypadnie do gustu konsumentom, którzy chcą być na bieżąco z najnowszymi trendami, a przy tym dokonywać zakupów szybciej i wygodniej przy wykorzystaniu nowych technologii. To jednak nie koniec zmian – w planach mamy kolejne debiuty, które już niedługo ogłosimy – mówi Tomasz Nowakowski, Asset Manager w EPP.

Propozycja eobuwie.pl ze strefą MODIVO uwzględnia ponad 5 tysięcy produktów. Klienci mogą też skorzystać z dostępnych udogodnień, np. skanera stóp 3D esize.me, który pomoże dobrać odpowiedni rozmiar obuwia oraz usługi „Przymierz zanim zapłacisz”, pozwalającej wybierać garderobę z poszerzonej oferty online, przymierzać stacjonarnie i decydować o zakupie na miejscu w sklepie.