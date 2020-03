CCC widzi dla siebie szanse w e-commerce: Jesteśmy bardzo mocni w tym kanale

Fot. za CCC

Na ponad 1200 sklepów sieci CCC działa obecnie tylko około 120. Wstrzymana sprzedaż w placówkach stacjonarnych w pewnym stopniu rekompensuje e-handel. Niestety, jak przyznaje spółka nie jest on na tyle duży, aby zasypać lukę po zamknięciu sklepów. Mimo to, CCC już myśli o przyszłości po zakończeniu epidemii. – Mamy powody sądzić, że jesteśmy przygotowani na czas po kryzysie - mówi Daria Sulgostowska, rzecznik prasowy Grupy CCC, w rozmowie z dlahandlu.pl.

- Na dziś główny kanał sprzedażowy praktycznie się zatrzymał. Działa około 120 sklepów na Węgrzech i w Rosji, ale wszędzie tam ruch w sklepach i tak mocno spadł. Ten kanał na dziś ledwie się tli, a na większości rynków jest zamknięty – ocenia Daria Sulgostowska.

Jak mówi, z pewnością pandemia koronawirusa będzie miała istotny wpływ na gospodarkę, w tym na wyniki finansowe Grupy CCC w Polsce i Europie. Zniwelowanie negatywnych skutków obecnej sytuacji będzie wymagało działań zarówno ze strony przedsiębiorców, instytucji finansowych, jak i rządzących.

- Równolegle, cały czas podejmujemy działania, które przynajmniej częściowo zneutralizują skutki kryzysu. Posiadamy silny, systematycznie rosnący kanał e-commerce, który w pierwszej dekadzie marca 2020 odpowiadał za blisko 45 proc. przychodów ze sprzedaży Grupy CCC (w całym 2019 roku było to 25 proc). Gdy decyzją administracyjną detal został wyłączony, sprzedaż e-commerce podskoczyła trzycyfrowo w pierwszych dniach, a w przypadku sklepu internetowego CCC notowaliśmy sprzedaż ok. pięciokrotnie wyższą miesiąc do miesiąca. Eobuwie w wybrane dni rośnie >100 proc. r/r. Tak szybki wzrost tego kanału jest bardzo obiecujący, ale oczywiście nie na tyle duży, aby zasypać lukę po zamknięciu sklepów – mówi Daria Sulgostowska.

Przyznaje, że obecnie firma nie jest w stanie wiarygodnie odpowiedzieć na pytanie o dalszy rozwój sytuacji związanej z koronawirusem. Ma jednak kilka scenariuszy, które mają pozwolić jej przejść ten kryzys.

- Jesteśmy przekonani, że ta trudna sytuacja nie będzie trwała wiecznie i mamy powody sądzić, że na czas po kryzysie jesteśmy przygotowani. Widzimy, że udało nam się dopasować ofertę produktową do rosnących oczekiwań klientów, działają nowe technologie, mamy - w naszej ocenie - świetny e-commerce. Przyśpieszamy jego rozwój na kolejnych rynkach. W zeszłym tygodniu ruszyliśmy - przed czasem - z platformą w Rumunii, w kwietniu ruszą platformy internetowe na Węgrzech i w Austrii. To teraz priorytet. Będziemy dalej wzmacniać e-commerce, który traktujemy jako naszą przewagę konkurencyjną. Dzisiaj e-commerce ma swój czas, a my jesteśmy bardzo mocni w tym kanale, być może najmocniejsi w CEE – podkreśla rzeczniczka CCC.

Jak przypomina, sprzedaż internetowa Grupy CCC to nie tylko eobuwie, ale także kanały ccc.eu, Deezee.pl, gino-rossi.com oraz platforma odzieżowa Modivo.

W środę wieczorem Grupa CCC poinformowała o planie emisji w subskrypcji prywatnej do 13,7 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru, z której chce pozyskać 400-500 mln zł.