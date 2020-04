CCC z akcji ma 506 mln zł na nowy towar na sezon jesień-zima

CCC uplasowało wszystkie oferowane 13,7 mln akcji nowej emisji. Cena emisyjna akcji została ustalona na 37 PLN, co oznacza, że spółka pozyskała z emisji 506,9 mln PLN. Nowe środki zostaną przeznaczone na wzmocnienie kapitału obrotowego spółki, w tym zakupu produktów na sezon jesień-zima 2020. Przewiduje się, że umowy objęcia akcji serii I zostaną zawarte przez inwestorów do 6 maja, a w przypadku akcji serii J do 14 maja.

- Przeprowadzona emisja akcji jest sygnałem, że inwestorzy, podobnie jak ja, wierzą w przyszłość CCC. Jestem przekonany, że umiejętności i wiedza, które pozwoliły nam zdobyć pozycję rynkowego lidera takie jak znajomość produktu, analiza potrzeb klienta, a także szybkie dostosowywanie się do zmian teraz pozwolą nam wzmocnić naszą pozycję po kryzysie. Środki pozyskane z emisji to bardzo ważny element tego planu – mówi Dariusz Miłek, Przewodniczący Rady Nadzorczej CCC S.A.

Pozyskaliśmy dofinansowania w ramach rządowych programów pomocowych. Pracujemy nad finansowanie gwarantowanym przez BGK. Jako organizacja bardzo dynamicznie podjęliśmy działania, żeby przejść przez kryzys spowodowany pandemią „suchą nogą”. Tak jak 13 marca ustanowił symboliczną datę początku najtrudniejszego okresu dla spółki, tak 29 kwietnia ten okres kończy – mówi Marcin Czyczerski, prezes zarządu CCC S.A.