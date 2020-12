CCC z dostawą e-zakupów w ciągu 1 godziny

Nowa usługa będzie dostępna w Warszawie jeszcze w listopadzie i wkrótce rozszerzona zostanie na inne aglomeracje miejskie. Fot. materiały prasowe

Grupa CCC, rozpoczęła testy nowej usługi, zakładającej dostawę zamówienia pod drzwi klienta w ciągu 60 minut od jego złożenia, w oparciu o towar dostępny w sklepach fizycznych. Nowa usługa będzie dostępna w Warszawie i wkrótce rozszerzona zostanie na inne aglomeracje miejskie.

Zamówienie ma być proste, a dostawa szybka. Tak w skrócie można opisać nową propozycję CCC. Klient podczas składania zamówienia online po wpisaniu kodu pocztowego widzi dostępne opcje dostawy. Od teraz przy zamówieniach składanych na terenie stolicy pojawia się możliwość „dostawa tego samego dnia”. Po wybraniu tej opcji zamówienie zostanie przekazane do przygotowania do sklepu CCC w centrum Warszawy, a kurier po otrzymaniu powiadomienia w specjalnej dedykowanej aplikacji o skompletowaniu przesyłki będzie je mógł odebrać i dostarczyć wprost do klienta.

- Na razie testujemy rozwiązanie w Warszawie, ale docelowo jeśli usługa się przyjmie, chcemy wprowadzić ją we wszystkich większych aglomeracjach miejskich - mówi Konrad Jezierski, Dyrektor ds. Rozwoju Omnichannel w CCC.

Spółka zamierza dążyć do zwiększania sprawność tej usługi tak, aby w przyszłym roku dostarczać dużą część z tych przesyłek w ciągu 30-45 minut.

System analityki klienta w CCC działa w oparciu o chmurę Microsoft Azure i rozwiązania Synerise oraz Elitmind.

Klient, który robi zakupy w kanałach i tradycyjnym, i cyfrowym (www, aplikacja, tablety w sklepach itp.) generuje średnio o ponad połowę większe przychody w trakcie roku, w porównaniu do klienta jednokanałowego.

Platforma technologiczna Synerise pozwoliła na ujednolicenie danych o zachowaniach klientów we wszystkich kanałach. Zakupy w sklepie stacjonarnym czy interakcje użytkownika w e-commerce w czasie rzeczywistym trafiają do centrum zarządzania danymi (Customer Data Platform) tworząc unikalne profile behawioralne. Dzięki czemu możliwa jest automatyzacja i personalizacja ścieżki zakupowej dla każdego klienta używając przy tym najbardziej efektywnego dla niego kanału komunikacji (e-mail, sms, notyfikacje push, aplikacja mobilna, strona www).

Cyfrowa platforma omnichannel jest już w pełni wykorzystywana na potrzeby codziennej pracy zespołu CRM w CCC.