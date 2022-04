CCC z przychodami w wysokości 7,6 mld zł. Połowa to sprzedaż z e-commerce

Pomimo istotnych ograniczeń w handlu stacjonarnym w Q1, spółka poprawiła wynik operacyjny o blisko 583 mln zł rdr. Wzrost obrotów zanotowały wszystkie szyldy Grupy.

W 2021 r. spółka postawiła na ekspansję modelu omnichannel. Cyfryzacji sieci stacjonarnej i debiutom kanałów online na nowych rynkach, towarzyszyły inwestycje w logistykę. Miniony okres to również poszerzenie portfolio marek, a także, debiut HalfPrice.

– Rok 2021 był dla nas rekordowy pod kątem przychodów. Rynek wymaga dziś elastyczności, zwinności i szybkości w działaniu. Grupa CCC jest gotowa do tego wyścigu – jasno określiliśmy kierunki rozwoju w strategii „GO.25: Everything Fashion. Omnichannel Platform”. Bogata i zróżnicowana oferta, silny e-commerce i zadowoleni klienci, którzy robią zakupy, gdzie chcą, jak chcą i kiedy chcą – to nasze długoterminowe cele, które realizowaliśmy z sukcesem również w minionym okresie. Chcemy dalej, konsekwentnie wzmacniać pozycję lidera branży w regionie CEE – mówi Dariusz Miłek, przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy CCC.

Grupa CCC zakończyła rok obrotowy 2021 przychodami w wysokości 7,6 mld PLN (+45% rdr), z czego połowę stanowił wynik sprzedaży z e-commerce (51%).

Najszybciej rosły przychody MODIVO, które w analizowanym okresie osiągnęły poziom 540 mln zł, co przekłada się na wzrost aż o 125% w ujęciu rdr. Drugi szyld z grupy kapitałowej MODIVO – eobuwie.pl - wypracował przychód na poziomie niemal 2,9 mld zł (+41% rdr). Obroty CCC rosły w tempie 37% rdr, a przychody tego szyldu w 2021 roku wyniosły 3,6 mld zł. Koncept HalfPrice, który zadebiutował w maju 2021 r., osiągnął natomiast sprzedaż na poziomie 237 mln zł. Warto również podkreślić, że DeeZee po raz pierwszy w historii przekroczyło granicę 100 mln zł przychodów w skali roku, rosnąc o 55% rdr.