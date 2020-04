CCC zabezpiecza utrzymanie stabilności sytuacji finansowej

fot. materiały prasowe

Zarząd spółki podał, iż 31 marca zawarł ze wszystkimi bankami oraz instytucjami finansującymi działalność firmy oraz niektórych podmiotów z Grupy CCC jednobrzmiące porozumienia, które z dniem 31 marca 2020 r. powodują:

1. nie uznanie za przypadek naruszenia (waiver) potencjalnie istniejącego przypadku naruszenia umów kredytowych i finansowych opisanego w raporcie z 23 marca 2020 r.,

2. zawieszenie na okres 3 (trzech) miesięcy obowiązku wyrównania bieżących i nowo powstałych sald (ujemnych) w tym wskazanych w raporcie z 23 marca 2020 r., do wysokości przyznanego limitu kredytowego na rachunkach bankowych, sald (ujemnych) w umowach faktoringu i faktoringu odwrotnego do dnia 30 czerwca 2020 r.,

3. odroczenie obowiązku zapłaty odsetek bieżących do dnia 30 czerwca 2020 r. i nienaliczanie odsetek podwyższonych, odsetek za opóźnienie, odsetek karnych;

4. wydłużenie do dnia 30 czerwca 2020 r. okresu obowiązywania limitu na gwarancje bankowe o wartości 65 mln zł, którego termin zapadalności przypada na dzień 31 marca 2020 r.

W pozostałym zakresie warunki finansowania pozostają bez zmian.