CCC ze wzrostem sprzedaży w IV kw. o 2 proc. W 2020 r. sieć zamknęła 80 sklepów

fot. CCC

CCC szacuje, że miała w IV kwartale 1,623 mld zł przychodów i 117 mln zł wyniku EBITDA. Sprzedaż wzrosła rok do roku o 2 proc., a szacunkowa EBITDA zmalała o 58 proc.





Grupa CCC wypracowała w IV kwartale przychody na poziomie 1,62 mld zł (wyższe o 26 mln rok do roku). W całym 2020 roku było to 5,26 mld zł (-2,5 proc. w ujęciu rocznym), w tym 2,46 mld zł z e-commerce (+71 proc. w stosunku rocznym). Udział e-commerce w łącznych przychodach wyniósł w 2020 roku 47 proc., co oznacza znacznie wcześniejsze zrealizowanie celu wyznaczonego na 2022 rok (40 proc.).

Do końca drugiej dekady października CCC notowało wzrosty zarówno online, jak i offline. W listopadzie, przy okazji Black Friday, padł najwyższy w historii dobowy wynik sprzedażowy.



- Pandemia uwidoczniła kluczowe trendy takie jak migracja klientów do świata online, większa wrażliwość cenowa, zmieniająca się rola sklepów, rosnąca sprzedaż butów casualowych i sportowych, a także znaczenie marki i coraz większą rolę komunikacji i bliskiej relacji z klientem – mówi Dariusz Miłek, założyciel i przewodniczący rady nadzorczej CCC.

Marża brutto Grupy w IV kwartale spadła o 2,5 punktu procentowego (p.p.) w stosunku rocznym, na co wpływ miały m.in. wyprzedaże poprzedzające zamknięcia sklepów stacjonarnych oraz aktywność promocyjna ukierunkowana na odbudowę odwiedzalności po okresach lockdownów. Spadek marży brutto Grupy ograniczany był jej istotną poprawą w segmencie online (+2,1 p.p. rdr). To efekt, m.in. wyższej w ujęciu rocznym marży w markach Eobuwie i DeeZee oraz wyższego udziału ccc.eu w przychodach online.

Sprzedaż eobuwie w całym 2020 roku wzrosła do 2,2 mld zł (+52% r/r), przy marży EBITDA na poziomie 9,0%. Eobuwie zwiększa także udział na nowych rynkach (głównie Europa Południowa) oraz rozwija platformę z modą premium Modivo, która dostępna jest już w 11 krajach, a jej udział w przychodach Grupy eobuwie w całym 2020 roku wyniósł już 10,7%. Jednocześnie rośnie znaczenie pozostałych kanałów e-commerce (CCC, DeeZee, Gino Rossi), które w IV kw. 2020 odpowiadały już za 17,4% sprzedaży online, w porównaniu do 7,6% w tym samym okresie rok wcześniej.

- Sprzedaż online natomiast jest i pozostanie naszym core biznesem. Szybko dostosowaliśmy logistykę i tryb pracy do nowej normalności. Skanery stóp esize.me zostały udostępnione w aplikacji 2D na smartfonach. Dzięki robotyzacji, automatyzacji w centrum logistycznym w piku zamówień podczas akcji Black Friday wysyłaliśmy powyżej 100 tys. produktów dziennie. Inwestycje w najnowsze rozwiązania logistyczne m.in. maszyny pakujące, technologiczne ułatwienia w zakupach, atrakcyjny produkt i szybkie dostawy to rozwiązania, których nasi klienci mogą być pewni – mówi Marcin Grzymkowski, założyciel i prezes zarządu eobuwie.