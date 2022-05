CCC zebrało już około 60 tys. używanych par butów

Zrównoważony rozwój w CCC

- Zrównoważony rozwój jest jednym z priorytetów Grupy CCC zapisanym w naszej strategii “GO.25”. Jako jeden z europejskich liderów sprzedaży obuwia zdajemy sobie sprawę z konieczności wprowadzania rozwiązań z myślą o środowisku, w ramach gospodarki obiegu zamkniętego. Jest to obecnie oczekiwanie naszych klientów oraz wyzwanie dla całej branży, które aktywnie podejmujemy – mówi Kamilla Budnik.

CCC zbiera używane obuwie

W 2020 roku w 21 sklepach stacjonarnych CCC wprowadziło pilotażową akcję zbiórki używanego obuwia. Spółka zachęcała klientów do przynoszenia używanego obuwia do specjalnych pojemników w sklepach stacjonarnych. Następnie poddawane było ono analizie pod kątem możliwości ponownego wykorzystania jego komponentów oraz zagospodarowywane w odpowiedni sposób, np. po drobnych naprawach i dezynfekcji przekazywane na cele charytatywne lub bezpiecznie zutylizowane.

- Akcja ta nie tylko wpisuje się w jeden z przyjętych przez nas celów, jakim jest dążenie do zamknięcia obiegu produktów, ale również ma na celu przybliżanie społeczeństwu tematyki recyklingu – tłumaczy Kamilla Budnik.

- W ramach pilotażu zebraliśmy ponad 10 tysięcy par obuwia, dlatego podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu akcji - w 2022 roku pojemniki stanęły w 50 sklepach stacjonarnych w Polsce, a akcję rozszerzyliśmy również o 3 rynki zagraniczne – Czechy, Słowację i Rumunię. W obecnej edycji zebraliśmy prawie 50 tysięcy par, z których większość po odpowiednim przygotowaniu trafiło na rzecz wsparcia obywateli Ukrainy – informuje.

Wkrótce zbiórka nie tylko butów

CCC zakłada, że do końca tego roku akcja zostanie rozszerzona o wszystkie sklepy stacjonarne w Polsce oraz 50 za granicą, a do 2025 roku zbiórką zostaną objęte wszystkie sklepy stacjonarne CCC na wszystkich rynkach. -Planujemy także rozszerzyć zbiórkę o inne kategorie produktowe – zdradziła nasza rozmówczyni.

- Jako Grupa CCC dążymy do zamknięcia obiegu i racjonalnego wykorzystywania zasobów. Dlatego na co dzień podejmujemy szereg działań w tym obszarze, jak np. wprowadzenie do oferty kolekcji GoForNature stworzonej z materiałów przyjaznych środowisku, wspomniana zbiórka używanego obuwia czy powtórny obieg materiałów. 90% odpadów poddawanych jest recyklingowi, a wszystkie opakowania e-commerce i torby w sieciach sprzedaży zostały wymienione z plastikowych na papierowe z certyfikatem FSC. To tylko niektóre z prowadzonych przez nas projektów w obszarze ESG, wszystkie zebrane zostały w strategii “GO.25” oraz raporcie niefinansowym Grupy CCC – dodaje Kamilla Budnik.