CCC zostaje w centrach Newbridge

Największa w Polsce sieć sklepów obuwniczych zostanie na kolejne lata w centrach convenience i parkach handlowych należących do Newbridge. Marka podjęła decyzję o przedłużeniu umów najmu we wszystkich sześciu obiektach należących do inwestora. W sumie umowy opiewają aż na blisko 3,5 tys. mkw.

CCC nadal prowadzić będzie sklepy w 3 centrach convenience: Nowe Bielawy w Toruniu (653 mkw.), Nowa Górna w Łodzi (580 mkw.) oraz Nowe Czyżyny w Krakowie (493 mkw.). Umowy zostały także przedłużone w 3 parkach handlowych Newbridge w: Namysłowie (610 mkw.), Włocławku (559 mkw.) oraz Grodzisku Mazowieckim (524 mkw.).

- Doceniamy duże zaufanie, jakim marka obdarzyła nasze centra, zwłaszcza w kontekście wydarzeń, które mają miejsce i trudnych decyzji, jakie muszą zapaść. Przedłużenie umów najmu pokazuje, że nasze partnerstwo z CCC ma się bardzo dobrze - mówi Rory Mepham, dyrektor zarządzający Newbridge Poland.

Marka CCC to największy producent obuwia w naszym kraju, a także lider polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia.