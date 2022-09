CDRL buduje większe studio do fotografowania mody i zapowiada nową strategię

W pierwszym półroczu został uruchomiony nowy kanał sprzedaży na Amazon.de, a także ruszyła sprzedaż produktów marki Lemon na Allegro. Została również wdrożona usługa click and collect oraz zwroty online – offline. Spółka wprowadziła zmiany technologiczne – między innymi wdrożono Magento Commerce oraz dokonano optymalizacji usługi BNPL (buy now pay later). Rozwój marek grupy CDRL i poszerzenie asortymentu oraz rozwijający się kanał e-commerce wygenerował potrzebę budowy nowego studia fotograficznego.

Przestrzeń studyjna powiększyła się z niespełna 80 m2 do 337,56 m2. W nowym studio mieszczą się dwie cykloramy, z oświetleniem stałym oraz błyskowym, dostosowanym do wykonywania zdjęć typu lookbook oraz produkcji filmów. W części packshotowej studia mieści się nowoczesne urządzenie, które pozwala na wykonywanie zdjęć i jednoczesną ich obróbkę z wieloma funkcjonalnościami. Nowe narzędzie optymalizuje pracę nad obróbką zdjęć dla platform typu marketplace (różne kolory teł na zdjęciach generują się automatycznie) jak również usprawnia proces przekazywania zdjęć dla platform marketplace. Zdjęcia są przekazywane w tym samym momencie co do działu e-commerce. W porównaniu do ubiegłego roku w lipcu i sierpniu zostało wykonanych 222% więcej zdjęć.

W ostatnich miesiącach spółka pozyskała nowego dystrybutora w Serbii, otworzyła dwa nowe kornery w Mołdawii oraz w Czarnogórze. Na rynku polskim powstał salon agencyjny w Tomaszowie Lubelskim, a w okresie letnim funkcjonuje 12 salonów sezonowych w nadmorskich miejscowościach.

Koniecznym było również zwiększenie stanów magazynowych, aby zapewnić płynność sprzedaży we wszystkich kanałach online (sklepie internetowym oraz platformach marketplace) oraz w sklepach stacjonarnych: placówkach własnych, franczyzowych oraz w punktach partnerskich.

12 września rusza pierwszy etap wdrożenia nowego programu lojalnościowego dla klientów, który połączy świat offline z online. Podstawową korzyścią Coccodrillo Club jest stały rabat na zakupy obliczany indywidualnie, na podstawie historycznego obrotu na koncie klienta oraz darmowa dostawa od niższego progu zakupowego Każdy klient lojalnościowy będzie otrzymywał personalizowane oferty i promocje. Dla nowo dołączających klientów został przygotowany powitalny rabat.