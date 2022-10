CDRL dokonało odpisów aktualizujących w związku z sytuacją w Rosji

Odpisane należności pozostają wymagalne, a zarząd podejmie w ramach obowiązującego prawa działania mające doprowadzić do spłaty należności w pełnej kwocie.

CDRL o rynku rosyjskim

- Obecne otoczenie prawne nie daje możliwości precyzyjnego określenia terminów spłaty należności przez spółkę CDRL RUS. Oznacza to, że nie możemy racjonalnie oszacować wartości kapitału pracującego spółki i nie możemy się nimi posiłkować przy zarządzaniu bieżącą płynnością. Podjęliśmy więc decyzję o całkowitym ich odpisaniu. Należności pozostają jednak wymagalne i dołożymy wszelkich starań, by zostały spłacone jak tylko będzie to możliwe w ramach obecnie obowiązujących przepisów - komentuje Marek Dworczak, prezes CDRL.

Odpisem aktualizującym zostały objęte należności z tytułu współpracy handlowej w kwocie 3 mln zł. Jednocześnie został utworzony odpis aktualizujący wartość należności z tytułu pożyczek udzielonych tej spółce - szacowana kwota odpisu to 1,8 mln zł.

Łączna szacowana wartość odpisów aktualizujących związanych z działalnością spółki na rynku rosyjskim wyniesie na koniec III kwartału 2022r. 13,8 mln zł narastająco w odniesieniu do należności i 1,8 mln zł w odniesieniu do udzielonych pożyczek.

Grupa CDRL jest właścicielem marek własnych Coccodrillo, Lemon Explore, Petit Bijou, Broel oraz największej sieci supermarketów dla dzieci na Białorusi - Buslik.