CDRL przenosi sklepy z galerii na ulice

fot. sklep Cocodrillo

Grupa CDRL, właściciel marki Coccodrillo oraz Buslik, w II kwartale br. wygenerowała 100 mln zł przychodów w obu markach, czyli o 23 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spółka optymalizuje sieć sklepów stacjonarnych i umacnia internetowe kanały sprzedaży.



- II kwartał pod względem osiągniętych przychodów oceniamy pozytywnie. Wracamy do wyników, które wypracowaliśmy przed wybuchem pandemii. Sprzedaż w sklepach internetowych utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, a na znaczeniu ponownie zyskuje sieć stacjonarna, którą rozwijamy przede wszystkim w kanale franczyzowym – komentuje Tomasz Przybyła, wiceprezes CDRL.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży towarów CDRL S.A. wzrosły o 36% rdr. Wyniosły łącznie 63,99 mln zł. Sieć sklepów detalicznych w Polsce wygenerowała 31,1 mln zł, czyli o 28 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku.

Trwa restrukturyzacja stacjonarnej sieci sprzedaży, której celem jest jej maksymalna optymalizacja. Spółka planuje dalsze zmniejszanie liczby sklepów własnych w galeriach handlowych na rzecz sklepów franczyzowych zlokalizowanych przy ulicach. Równolegle rozwija internetowe kanały sprzedaży.

- Nie zamierzamy jednak znacząco zmniejszać liczby butików na polskim rynku – ich optymalna liczba to około 250 i taki stan zamierzamy utrzymać – dodaje Przybyła.

Narastająco, od stycznia do końca czerwca, Grupa CDRL wygenerowała 192,68 mln zł przychodów. Jest to wzrost o 11 proc. r/r.