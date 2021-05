W I kwartale 2021 roku przychody ze sprzedaży Grupy CDRL wyniosły 90,6 mln zł, fot. materiały prasowe

W I kwartale 2021 roku przychody ze sprzedaży Grupy CDRL wyniosły 90,6 mln zł, czyli o 1,1 proc. mniej niż rok wcześniej. Spółka ograniczyła stratę netto, która wyniosła 3,5 mln zł, a w analogicznym okresie ubiegłego roku strata wynosiła 22,6 mln zł.

Grupa CDRL, właściciel marki Coccodrillo oraz Buslik, w I kwartale 2021 roku odnotowała zysk z działalności operacyjnej na poziomie 0,84 mln zł względem straty 5,4 mln zł rok wcześniej. Środki z przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosły 7,9 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, kiedy to spółka odnotowała stratę na poziomie 12,6 mln zł.

- Mimo ograniczeń w handlu spowodowanych pandemią, a także niepewnych nastrojów społecznych w I kwartale, wynik jak na realia, w których przyszło nam prowadzić biznes oceniamy pozytywnie. Sytuacja społeczno-gospodarcza się stabilizuje, więc z optymizmem patrzymy w przyszłość. Obecnie skupiamy się na optymalizacji sieci sprzedaży stacjonarnej, równolegle umacniamy sprzedaż za pośrednictwem kanałów e-commerce – komentuje Marek Dworczak, prezes CDRL.

W I kwartale kluczowym kanałem sprzedaży był Internet. Umacnianie internetowej sieci sprzedaży to jeden z priorytetowych kierunków rozwoju Grupy CDRL. W ostatnich miesiącach został wdrożony szereg usprawnień technologicznych. W ostatnim czasie został uruchomiony nowy sklep internetowy dla marki Broel. Od niedawna ubrania Coccodrillo są dostępne również za pośrednictwem platformy Allegro, uruchomiona została również rumuńska i ukraińska wersja sklepu internetowego.