CDRL zamyka nierentowne punkty a poszerza ofertę e-sklepu

Spółka odnotowała znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży – w omawianym okresie było to 444,2 mln zł, czyli o 9,5 proc. więcej niż w roku 2020.

Wpływ na wyniki miał przede wszystkim rozwój sprzedaży internetowej, ale także optymalizacja sieci sklepów stacjonarnych.



- Wyniki osiągnięte w 2021 roku są dla nas satysfakcjonujące, szczególnie biorąc pod uwagę okoliczności w jakich przyszło nam prowadzić biznes. 2021 rok ponownie upłynął pod znakiem wyzwań związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, która wpłynęła na ograniczenia społeczno-gospodarcze. Nadal mierzyliśmy się z ograniczeniami związanymi z wprowadzonym przez rząd reżimem sanitarnym oraz okresowym zamykaniem centrów handlowych. Szybkie dostosowanie naszej strategii do obecnych warunków i jej konsekwentna realizacja, przyniosły wymierny skutek – komentuje Marek Dworczak, prezes CDRL.

E-sklep to 17 proc. ogólnej wartości przychodów

Zysk netto Grupy CDRL w 2021 roku wyniósł 32,9 mln zł względem straty w kwocie 41,7 mln zł rok wcześniej. Spółka odnotowała 444,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 9,5 proc. więcej niż w roku 2020. Co istotne, wzrosła marża na sprzedaży – w 2021 roku wyniosła 49,3 proc. względem 47,2 proc. rok wcześniej. W omawianym okresie EBITDA wyniosła 64,3 mln zł, czyli była 2,5-krotnie wyższa w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost zysku na sprzedaży w 2021 roku jest w dużej mierze zasługą konsekwentnego rozwoju e-commerce. W kanałach internetowych Grupy, sprzedaż była wyższa o 16,2 mln zł i stanowiła 17 proc. ogólnej wartości przychodów w 2021 roku – w 2020 roku było to 15 proc.

Zamykanie nierentownych punktów

W 2021 roku Grupa CDRL dokonała optymalizacji sieci sklepów, poprzez zamknięcie nierentownych placówek oraz zmniejszenie powierzchni sprzedaży. Obecnie spółka posiada 486 punkty handlowe. Równolegle konsekwentnie poszerza dostępność produktów w sieci. Sklep internetowy działa obecnie w 7 wersjach językowych: polskiej, ukraińskiej, angielskiej, czeskiej, słowackiej, niemieckiej rumuńskiej. W minionym roku uruchomione zostały dwie nowe platformy internetowe: www.broel.pl i www.lemonexplore.pl. W związku ze zwiększaniem oferty produktowej, została rozbudowana hala magazynowa dzięki czemu powstało 5,5 tys. nowych miejsc adresowych.

- Trzymamy rękę na pulsie, dostosowujemy ofertę produktową do potrzeb zmieniającego się świata, wprowadzamy nowe linie produktowe i systematycznie rozszerzamy ofertę. W 2020 roku było to 2,5 tys. modeli, w roku ubiegłym zwiększyliśmy ją do 3 tys. a w 2022 roku zaplanowaliśmy 4,1 tys. modeli – dodaje Tomasz Przybyła, wiceprezes CDRL.

Zgodnie z przyjętą strategią spółka zwiększyła liczbę sklepów, także poprzez ekspansję zagraniczną. W 2021 roku Grupa CDRL rozszerzyła działalność o nowe rynki: w Mołdawii i Albanii postały pierwsze w tych krajach kornery. Ponadto na Słowacji zostały otwarte dwa nowe sklepy franczyzowe, a w Portugalii pozyskano masterfranczyzobiorcę.