Centra M1 wynajmują sklepy na krótki termin

Profesjonalnie urządzone i przystosowane do działalności handlowej lokale działają już w Poznaniu (51,8 mkw.), na Śląsku – w Bytomiu (22,7 mkw.), Czeladzi (84,53 mkw.) i Zabrzu (80,3 mkw.), a od niedawna także w Łodzi (50,85 mkw.) i Markach (74,58 mkw.) – na północno-wschodnich obrzeżach Warszawy.

Przetestowanie działalności w centrach handlowych

- Sklepy z aplikacją h-Our store to wyjątkowa możliwość dla każdego przedsiębiorcy, który chce sprawdzić potencjał sprzedażowy swoich produktów w znanym centrum handlowym. Możliwość wynajmu sklepu na krótki czas znacząco minimalizuje ryzyko, a aplikacja pozwala zaoszczędzić czas, który trzeba byłoby przeznaczyć na formalności. To pierwsza na rynku forma najmu, która daje zarządcom obiektów handlowych możliwość zagospodarowania lokali, znajdujących się w okresie rekomercjalizacji. Oferta krótkoterminowego najmu powierzchni zwiększa potencjał komercyjny takiego lokalu, dając możliwość skutecznego zróżnicowania portfolio najemców danego centrum również w innej perspektywie czasowej – wyjaśnia Jakub Jarczewski, rzecznik prasowy METRO PROPERTIES, zarządcy sieci centrów M1 w Polsce.

h-Our store - jak to działa

Do tej pory sklepy wynajmowane w aplikacji h-Our store cieszyły się zainteresowanie wielu różnych branż. Lokale h-Our store najczęściej stawały się butikami z ofertą mody – ubraniami nowymi i vintage, akcesoriami, torbami i czapkami, ale również kosmetykami, sprzętem i akcesoriami komputerowymi czy kwiatami. Kontrakty zawierali też najemcy, zajmujący się sprzedażą materiałów budowlanych, instalacji elektrycznych, czy dystrybutorzy sprzętu do uprawiania sportów wodnych. Okres najmu był bardzo zróżnicowany – od pojedynczych weekendów, przez kilkanaście dni, do nawet kilku tygodni.

Przykładowy h-our store, fot. mat. pras.

Wszystkie lokale, dostępne w h-Our store, mieszczą się w głównych pasażach handlowych centrów M1. Zostały zaprojektowane w neutralnych kolorach bieli, naturalnego dębu i antracytu, umożliwiających wprowadzenie bardzo różnorodnej kategorii produktów do sprzedaży. Meble mają charakter modułowy, usadowione są na kółkach, by umożliwić szybkie zakomponowania przestrzeni, zgodnie z potrzebami nowego sprzedawcy. Lokale składają się z sali sprzedaży, strefy przymierzalni i zaplecza, a usadowienie wszystkich mebli na kółkach umożliwia swobodne przearanżowanie przestrzeni, zgodnie z potrzebami danego najemcy. Do dyspozycji są też ekrany ledowe, umieszczone w witrynach sklepowych, przeznaczone do promowania oferty.

Zawarcie umowy, jak również wejście i opuszczenie sklepu, odbywa się za pośrednictwem intuicyjnej w obsłudze aplikacji h-Our store, przypominającej w praktyce popularne aplikacje do krótkoterminowego wynajmu mieszkań czy pokoi hotelowych. Aplikacja jest dostępna do ściągnięcia na telefon komórkowy w App Store’ach.

M1 to sieć dziewięciu centrów handlowych, zlokalizowanych w Polsce centralnej i południowej, zarządzanych przez METRO PROPERIES. To 450 tysięcy mkw. powierzchni handlowej, na której swoje sklepy i punkty usługowe prowadzi 650 najemców niemal wszystkich branż.