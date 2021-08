Ceny sprzętu AGD mogą wkrótce wzrosnąć

Pproducenci sprzęru AGD zapowiedzieli wzrosty cen i to znaczące, sięgające nawet 20 proc. Fot. Shutterstock

Sieci handlowe zapowiadają wzrost cen sprzętu AGD na jesieni. Takie informacje potwierdzają producenci sprzętu gospodarstwa domowego – podaje Dziennik Gazeta Prawna.

Jak mówi Grzegorz Wachowicz, dyrektor ds. handlu i marketingu RTV EURO AGD, producenci zapowiedzieli wzrosty cen i to znaczące, sięgające nawet 20 proc.

Wojciech Konecki, dyrektor generalny APPLiA tłumaczy, że zwykle podwyżki sprzętu następują w styczniu. W tym roku ich nie było. Branża obawiała się, że mogą ostudzić zapał Polaków do wymiany urządzeń, z czym mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku. Wówczas rynek urósł o 10 proc., co oznacza sprzedaż o 700 tys. urządzeń więcej w samym dużym AGD. Dodaje, że producenci nie mogą już dłużej zwlekać z podwyżkami.

Głównym powodem są trwające od końca ubiegłego roku wzrosty cen surowców i komponentów. Przemysł musi więcej płacić nie tylko za stal, lecz także aluminium i miedź.

Dodatkowy czynnikiem są wyższe koszty pracy. Tymczasem, jak wyjaśniają producenci, ich marże na produktach wynoszą od kilku do kilkunastu procent w zależności od kategorii.

