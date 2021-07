CFO MediaMarkt: Chcemy rozwijać subskrybcyjne modele sprzedaży

fot. Wojciech Wieroński, CFO MediaMarkt Polska

W najbliższej przyszłości planujemy wprowadzenie subskrypcyjnych modeli sprzedaży dla wybranych kategorii produktowych, których eksploatacja wymaga regularnego zaopatrywania w określony, podlegający zużyciu rodzaj artykułu - mówi Wojciech Wieroński, CFO MediaMarktSaturn Polska.

Jak wygląda sytuacja na rynku elektroniki w I półroczu 2021? Czy w porównaniu z boomem 2020 nadal notujecie Państwo wzrosty sprzedaży?

W pierwszej połowie obecnego roku rynek wciąż odnotowywał dużą, dwucyfrową dynamikę wzrostową w stosunku do roku ubiegłego, pomimo powtarzających się ograniczeń związanych z pandemią. . Zareagowaliśmy niezwłocznie, uruchamiając szybkie dostawy i ponad 20 tys. punktów odbioru zamówień internetowych. Nasza oferta znalazła się także na Allegro. Wzmocniliśmy ponadto infolinię MediaMarkt, która stanowi bardzo skuteczny kanał sprzedaży. Dzięki temu nasza sprzedaż online dynamicznie rosła. W ogólnym ujęciu, pomimo znacząco rosnącego zainteresowania e-zakupami, luzowanie obostrzeń każdorazowo pokazywało, że wielu konsumentów oczekuje możliwości odwiedzenia sklepu stacjonarnego. W naszych sklepach chętnie korzystają oni z profesjonalnego wsparcia doradców. W przypadku marketów zlokalizowanych w centrach handlowych, na wzrost frekwencji duży wpływ miało ponowne uruchomienie gastronomii. Z drugiej strony, przeniesienie się handlu w czasie lockdown’u do internetu sprawiło, że wielu klientów pozostało aktywnych w tym kanale również po otwarciu sklepów. To przekłada się dla nas na stały wzrost znaczenia e-commerce. Zgodnie z naszą strategią omnichannel dbamy o pozytywne doświadczenia naszych klientów w każdym punkcie styku z marką i to przynosi wymierne efekty. Dzięki temu aktualnie mamy bardzo realne perspektywy na utrzymanie dynamiki wzrostu sprzed pandemii.