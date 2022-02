CH Focus w Bydgoszczy i Zielonej Górze z nowymi najemcami

Wkrótce do CH Focus w Bydgoszcy, oprócz sklepów Monnari i PINK BOX wprowadzi się polska marka odzieżowa Outhorn z ofertą sportową. Do grona najemców dołączy także podbydgoska palarnia kawy Baumgart Kaffee. Metamorfozę przejdą z kolei drogeria Rossmann i perfumeria Douglas. Z kolei w CH Zielona Góra do najemców w ostatnim czasie dołączył iSpot Apple Premium Reseller, HalfPrice, Pitbull West Coast, Big Star, nowy butik jubilerskiej marki Tous, salon W. Kruk w nowym koncepcie a także Studio Planowania IKEA.