CH Focus wzmacnia portfolio najemców w segmencie modowym i kawowym

Monnari dołączy do CH Focus już 23 lutego. To polska marka odzieżowa z 20-letnią tradycją. W nowo otwartym sklepie panie znajdą bogaty asortyment ubrań w szerokiej rozmiarówce oraz wiele propozycji z linii Bags&Shoes i stylowych dodatków. Zajmujący powierzchnię 172 mkw. salon Monnari będzie zlokalizowany na parterze, obok perfumerii Douglas.

Kilka dni później swój sklep w Focusie otworzy palarnia kawy Baumgart Kaffee. Jest to lokalna, rodzinna firma z podbydgoskiego Żołędowa, która od ośmiu lat pasjonuje się wypalaniem kawy i jakościowymi słodyczami. Na powierzchni 43 mkw. klienci znajdą szeroki asortyment kaw do ekspresu i kawiarki, kawy aromatyzowane oraz dedykowane kawy do przelewów. W sklepie będzie można kupić także różne gatunki herbat, rzemieślnicze tabliczki czekolady, ręcznie robione trufle z autorskim nadzieniem, a także lizaki, draże i naturalne dodatki. Lokal usytuowany będzie na parterze, w pobliżu sklepów SMYK i Reserved Kids.

Ofertę fashion bydgoskiej galerii uzupełni także sklep PINK BOX . W nowo otwartym salonie, na powierzchni 189 mkw. klienci znajdą unikatowe kolekcje odzieży damskiej jak również szeroki wybór akcesoriów. Sklep ulokowany będzie na parterze, obok drogerii Super-Pharm. Otwarcie lokalu zaplanowano na 1 marca br.

- Cieszymy się, że kolejni najemcy docenili atuty naszego centrum handlowego. Wśród nich pojawiły się nowe marki, w tym dwie lokalne – palarnia kawy Baumgart Kaffee oraz sklep z akcesoriami i odzieżą damską PINK BOX – które postanowiły rozszerzyć swoje dotychczasowe e-biznesy o sklepy stacjonarne. Wierzę, że bydgoszczanie docenią ich ofertę handlową, przez co szybko przybędzie im nowe grono klientów. Widzimy, że Focus cieszy się zaufaniem wśród inwestorów, którzy dostrzegają potencjał naszego obiektu. Niezwykle istotne jest dla nas również to, że możemy wspierać lokalny biznes- – mówi Gregory Pertus, dyrektor CH Focus w Bydgoszczy, i dodaje –Jesteśmy zadowoleni ze wzmocnienia oferty handlowej i współpracy z dotychczasowymi najemcami.

Pod koniec marca w bydgoskim Focusie swój sklep otworzy również sportowa marka odzieżowa należąca do grupy 4F. Outhorn to polska firma z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży tekstylnej, produkująca odzież i akcesoria sportowe. Oferta marki obejmuje kolekcje damskie i męskie, dedykowane osobom ceniącym sobie wygodę oraz praktyczne zastosowanie odzieży sportowej każdego dnia. Sklep o powierzchni 184 mkw. powstanie na parterze, w sąsiedztwie sklepu Mohito.

Wiosenne metamorfozy przejdą także drogeria Rossmann oraz perfumeria Douglas. Po modernizacji placówek, ich wnętrza zyskają nowoczesny wygląd i szereg dodatkowych funkcjonalności. Otwarcie Rossmana zaplanowane jest na 15 kwietnia, natomiast Douglas’a pod koniec kwietnia.