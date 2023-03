CH Osowa poszerza ofertę o markę Sinsay (zdjęcia)

Gdańskie Centrum Handlowe Osowa zyskało popularną markę Sinsay. Nowy salon z powierzchnią około 1,4 tys. m2 urządzony został w nowym koncepcie. Podział na strefy zgodnie z kategoriami pozwala na ekspozycję szerokiego asortymentu marki w uporządkowany sposób. Wystrój lokalu bazuje na jasnych kolorach, charakterystycznych dla wnętrz tej sieci.

Wzmocnienie tenant mixu CH Osowa

Sinsay to najmłodsza z pięciu marek modowych w grupie LPP, jednocześnie rozwijająca się bardzo dynamicznie zarówno w Polsce, jak i na rynku europejskim. Należy do segmentu value for money, gdyż ceniona jest przez klientów przede wszystkim za kolekcje zgodne z najnowszymi trendami,

a przy tym atrakcyjne ceny. Obecność silnie rozwijającego się brandu jest dla CH Osowa niewątpliwym wzmocnieniem tenant mixu.

- Staramy się dbać o zróżnicowaną ofertę, ale przede wszystkim rozbudowywać ją o marki znane i cenione przez klientów. Sinsay jest jedną z najpopularniejszych sieci odzieżowych w Polsce, a o jej dynamicznym rozwoju mówi chociażby wciąż rosnąca liczba salonów, nie tylko w naszym kraju, ale i Europie. Cieszymy się, że możemy zaprosić naszych klientów do korzystania z oferty tej lubianej marki. Szczególnie teraz, z nadejściem wiosny, gdy wielu z nich poszukuje nowych produktów do swojej szafy czy wnętrz - mówi Aleksandra Słowińska, dyrektor Centrum Handlowego Osowa.

Kolekcje ubrań oraz dodatków

Sinsay swoją ofertę kieruje do wszystkich, którzy szukają produktów zaprojektowanych zgodnie z najnowszymi trendami. Kolekcje modnych ubrań oraz dodatków znajdą tu zarówno kobiety, mężczyźni, jak i dzieci. Wśród propozycji marki nie brakuje także wygodnej odzieży dla mam oraz akcesoriów dla najmłodszych. Asortyment ten dopełniają elementy wyposażenia wnętrz oraz linia kosmetyków do makijażu i pielęgnacji.

Wielkie otwarcie sklepu odbyło się 10 marca. Nowa marka w CH Osowa uzupełni ofertę blisko czterdziestu sklepów, wśród których znajdują się znane polskie i międzynarodowe marki, takie jak H&M, CARRY, Jysk, Monnari, Bytom, Triumph, Apart, Rossmann, Hebe, 5-10-15, Pepco czy niedawno otwarty Action.

Centrum Handlowe Osowa jest jednym z pierwszych centrów handlowych w Trójmieście. Zlokalizowane jest przy obwodnicy, będącej przedłużeniem autostrady A1, która prowadzi na Półwysep Helski. Znajdują się w nim butiki i punkty usługowe, w tym: największy w Trójmieście hipermarket Auchan oraz RTV Euro AGD, Action, Bel-Pol, JYSK, H&M, Pepco, Carry, Rossmann, Hebe, Max Burgers drive through. Dla klientów centrum dostępnych jest 1 239 darmowych miejsc parkingowych