Chanel otwiera prywatne butiki dla top klientów. Cel: lojalność

Według badania PwC Customer Loyalty Survey 2022 aż 26% konsumentów przestało korzystać z usług firmy w ciągu ostatniego roku. Z drugiej strony, 39% konsumentów z generacji Millenials jest gotowa wypróbować produkty nowej marki. Klienci przychodzą i odchodzą, ale część z nich odchodzi od firmy zbyt szybko. Według raportu PwC aż 8% respondentów rezygnuje z oferty marki tylko po jednym złym doświadczeniu.

Innowacyjne strategie do budowania lojalności

W raporcie Zuzanna Mikołajczyk przedstawia 6 strategii budowania lojalności wdrożone przez takie marki jak: Chanel, Kavall, Mercedez-Benz, F&J Gallo, French Connection, Amazon.

- Lojalny klient chętniej korzysta z nowości, szybciej kupuje i częściej do nas wraca. Strategie można wykorzystać oddzielnie lub można je połączyć. Najważniejsze jest jedno – zrozumienie potrzeb klienta. Bez tego będziemy wprowadzać ciekawe pomysły, ale nie wiadomo, czy te pomysły będą właściwe” – podsumowuje Zuzanna Mikołajczyk.

#1 Strategia– 1 osoba na 3 docenia marki, które dostarczają rozrywki

Cel klienta:

Konsumenci pragną nowych i ekscytujących doświadczeń, które obiecuje „kolejny” model produktu, np. ulepszonych funkcji, wyższej jakości lub atrakcyjniejszego designu. Szukają nie tylko samego produktu. Ważne staje się to, że produkt dostarcza im także rozrywki.

Przykład:

Chanel zwróciło się do grupy klientów, którzy kupują najwięcej ich produktów i otwiera prywatne butiki wyłącznie dla swoich top klientów.

Jak łączy się to z rozrywką, jakiej szukają klienci? Zakupy mają być oderwaniem od tego, co dzieje się wokół. Zwłaszcza, gdy sięgamy po marki luksusowe. Jest to antidotum na nasze codzienne problemy. Nie chcemy ciągle się martwić, ale poczuć się wolni, wyjątkowo.