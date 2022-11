CHANGE Lingerie, Tous i iSpot w Nova Park

20 października do grona najemców NoVa Park dołączyło CHANGE Lingerie. Jest to pierwszy sklep z bielizną duńskiej marki w Gorzowie Wielkopolskim. Portfolio najemców centrum handlowego NoVa Park wzbogaciło się również o znaną hiszpańską markę jubilerską TOUS. To także pierwszy salon marki w mieście. Teraz do centrum wchodzi iSpot.