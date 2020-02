,,Ciche wtorki" w IKEA w Krakowie

IKEA Kraków dołączyła do miejsc, wprowadzających tzw. „ciche godziny”, fot. materiały prasowe

11 lutego IKEA Kraków na cały dzień wyłączyła muzykę i reklamy, przyciemniła oświetlenie, udostępniła specjalną strefę wyciszenia oraz kasy z pierwszeństwem dla klientów ze spektrum autyzmu. Tak będzie w każdy wtorek. To tylko część rozwiązań, które mają ułatwić robienie zakupów i podnieść komfort przebywania w sklepie osobom nadwrażliwym sensorycznie.

IKEA Kraków dołączyła do miejsc, wprowadzających tzw. „ciche godziny”. Krakowski sklep szwedzkiej sieci poszedł jednak o krok dalej, „wyciszając” obiekt na cały dzień. Od 11 lutego 2020 roku w każdy wtorek osoby nadwrażliwe sensorycznie zrobią zakupy w IKEA Kraków w bardziej przyjaznych warunkach. Na cały dzień przyciemnione zostanie oświetlenie, a ekspozycja będzie częściowo wygaszona. Wyłączone zostaną też wszystkie ekrany, znikną reklamy i komunikaty dźwiękowe. Wyjątkiem będzie jedynie informacja o zbliżającym się zamknięciu sklepu, ta jednak zostanie odczytana stonowanym głosem przez pracownika. To nie koniec udogodnień. Osoby, które w trakcie wizyty w sklepie będą potrzebować odreagować napięcie, mogą skorzystać ze specjalnej strefy przeznaczonej do wyciszenia się. W miejscu tym dominują stonowane barwy i nastrojowe, nieinwazyjne oświetlenie. We wszystkie wtorki IKEA Kraków udostępnia też uprzywilejowane kasy dla osób ze spectrum autyzmu, oznaczone logo akcji. Pojawiło się ono również na wydzielonych toaletach dla rodzica z dzieckiem, a we wszystkich łazienkach suszarki zastąpione zostały papierowymi ręcznikami. Ponadto IKEA chcąc uwrażliwić pracowników na problemy osób ze spektrum autyzmu, zorganizowała dla nich szereg szkoleń i spotkań z ekspertami, którzy tłumaczą, jak osoby nadwrażliwe sensorycznie postrzegają świat i dlaczego wykazują nietypowe zachowania.

Wtorki Przyjazne Sensorycznie wprowadzone zostały przy wsparciu merytorycznym krakowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Autyzmem „ZACISZE”.

IKEA Kraków istnieje od 1998 roku. We wrześniu 2011 roku zakończyła się przebudowa sklepu, po której obiekt stał się jednym z najnowocześniejszych sklepów IKEA w Polsce.