Circle K przyciąga na stacje loterią

fot. akcja promocyjna na stacjach Circle K

Od 8 lipca klienci Circle K będą mogli powalczyć o konsolę Xbox One i czytniki Amazon Kindle Paperwhite, jak również 100 000 innych nagród w grze mobilnej Summer Krusher. Sieć przygotowała także nowość – Hot Dog jak z ogniska z dodatkiem sosu BBQ.

Letnia gra mobilna Summer Krusher będzie dostępna w okresie 8 lipca – 25 sierpnia, a jej pojawienie się wsparte będzie kampanią digitalową oraz w kanałach społecznościowych. Wśród nagród znajdą się m.in. Hot Dogi, kawa i bony zniżkowe na paliwo miles® na Circle K, jak również batony, wafelki, chipsy, napoje gazowane i wiele innych. Partnerem zabawy jest Coca-Cola Europe, która ufundowała nagrody specjalne w ramach akcji Doładowane Środy.

W każdą środę do wygrania będzie nagroda specjalna dla osoby lub osób z najlepszym dziennym wynikiem – Xbox One S 512 GB oraz 10 czytników e-booków Amazon Kindle Paperwhite 6” 8 GB. By wziąć udział w zabawie należy wejść na stronę www.circlek.pl/graj.

Członkowie programu lojalnościowego Circle K Extra będą mogli nabyć hot doga jak z ogniska w cenie 7,99 zł. Wprowadzenie nowego Hot Doga wsparte jest kampanią w radio i internecie, m.in. na platformie gamingowej Twitch.