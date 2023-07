Circle K startuje z wakacyjną grą mobilną w aplikacji Extra. Co można wygrać?

Sieć stacji przygotowała dla użytkowników programu lojalnościowego EXTRA grę mobilną, w której do wygrania jest łącznie 130 000 nagród takich jak pełen bak paliwa, darmowa kawa czy Hot Dogi. Ponadto w aplikacji Circle K będą się codziennie pojawiać rabaty ze zdrapki nawet do -30% na wybrane produkty ze sklepu. Akcja „Summer Games” potrwa do 13 września i będzie obowiązywać na wszystkich stacjach sieci Circle K z ofertą sklepową.

Promocje na stacjach Circle K

Przez całe lato na stacjach Circle K będą czekać na klientów liczne promocje. W tym tygodniu sieć uruchomiła akcję „Summer Games”, w której do wygrania jest łącznie aż 130 000 nagród. W aplikacji mobilnej Circle K dla użytkowników programu lojalnościowego EXTRA powstała również zdrapka dająca szansę na zdobycie rabatów nawet do -30% na wybrane produkty sklepowe. W ramach akcji „Summer Games” można wygrać nie tylko pełen zbiornik paliwa, ale także słodkie i słone przekąski, Hot Dogi, kawy, napoje czy vouchery na myjnię. Wszystkie zdobyte nagrody i rabaty pojawią się w portfelu nagród w aplikacji mobilnej Circle K. Nagrody będą do odebrania na dowolnej stacji sieci Circle K z ofertą sklepową. To doskonała okazja, by przetestować nowe przekąski, czy napoje lub postawić na ulubione smaki w atrakcyjnych cenach.

Zniżki na paliwo na stacjach Circle K

Z okazji wakacji Circle K już 23 czerwca jako pierwsza sieć stacji paliw w Polsce uruchomiła dla swoich klientów akcję „Summer Weekends”, cykl zniżek na zakup dowolnego paliwa miles®, milesPLUS® oraz Supra Gas (LPG) na blisko 400 stacjach w całej Polsce. W każdy weekend wakacji, od piątku do niedzieli, aż do 3 września, klienci zatankują paliwo w obniżonej o 35 gr/l cenie. Z oferty mogą skorzystać wielokrotnie wszyscy uczestnicy programu lojalnościowego EXTRA – również osoby, które tego samego dnia postanowią do niego dołączyć. Rabat zostanie naliczony do maksymalnie 85 l w ramach jednej transakcji. Wakacyjnym promocjom towarzyszą stałe rabaty dostępne każdego dnia dla klubowiczów. Będąc uczestnikiem programu lojalnościowego, wystarczy zatankować łącznie 50 litrów, aby otrzymać pierwszy voucher z rabatem 10 groszy na litrze na paliwo bazowe (w tym LPG) lub 15 groszy na paliwo premium.