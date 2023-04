CityFit Blue z siłownią w Siedlcach

CityFit Blue to nowoczesny format klubu fitness, przygotowany z myślą o miastach poniżej 150 tysięcy mieszkańców oraz pod franczyzę, który wyróżnia się minimalistycznym designem i przemyślanym układem przestrzeni gwarantującym komfort użytkownikom o różnych potrzebach treningowych. Kluby w tym formacie mają za zadanie dostarczyć klientom kompletnego doświadczenia treningowego, zachowując przy tym przystępne ceny i wysoką jakość usług.

CityFit Blue innym formatem fitness

Kluby CityFit Blue mają nieco mniejszą powierzchnię całkowitą niż klasyczny model CityFit i nie są całodobowe. Dostęp odbywa się poprzez recepcję w wyznaczonych godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. 6-23, a w weekendy 8-20. Co ważne, kluby działają codziennie, również w święta, co jest szczególnym wyróżnikiem marki CityFit na rynku. Sieć akceptuje karty sportowe MultiSport, Medicover Sport, FitProfit, PZU Sport w godzinach pracy recepcji. Format Blue dodatkowo rozszerzony został o płatności gotówkowe oraz nowoczesne urządzenie Smart Hydration, w którym można skomponować dostosowany do swoich preferencji napój izotoniczny.