CityFit otworzyło drugi klub w nowym formacie Blue (zdjęcia)

Sieć klubów fitness CityFit powiększyła się o kolejną lokalizację. CityFit Blue Bydgoszcz Fordon to 25. lokal w Polsce i jednocześnie drugi showroom konceptu Blue, przygotowanego pod franczyzę jako propozycja dla mieszkańców mniejszych miejscowości. Otwarcie nastąpiło w największej dzielnicy Bydgoszczy, Fordonie - z ponad 60 tys. mieszkańców, którzy od dłuższego czasu zgłaszali zapotrzebowanie na profesjonalny klub fitness w okolicy.

- Do otwarcia CityFit w Fordonie skłonił nas sukces pierwszej lokalizacji w CH Rondo. Odbiór klientów był niesamowity. Zobaczyliśmy, że sporo z nich mieszka w tej części Bydgoszczy, otrzymywaliśmy coraz więcej informacji zwrotnych, że brakuje dobrego klubu. Ten czynnik, połączony z analizą demograficzną sprawił, że uznaliśmy to miejsce jako idealne do otwarcia drugiego punktu w mieście – komentuje Łukasz Gądek, członek zarządu CityFit.

Koncept Blue dla mieszkańców mniejszych miejscowości

Klub w bydgoskim Fordonie to już druga lokalizacja CityFit Blue (pierwsza powstała w Puławach w sierpniu 2022 roku) i dwudziesta piąta lokalizacja sieci CityFit w ogóle. Format Blue to nowa koncepcja marki CityFit, dostosowana do modelu franczyzowego. Koncept ten utrzymuje najważniejsze dla marki CityFit wartości, jednocześnie dostosowując się do specyfiki i preferencji użytkowników w mniejszych i średnich miastach.

Oznacza to, że kluby CityFit Blue są mniejsze i w odróżnieniu od CityFit nie są całodobowe. Dostęp odbywa się poprzez recepcję w wyznaczonych godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. 6-23, a w weekendy 8-20. Co ważne, kluby działają codziennie, również w święta, co jest szczególnym wyróżnikiem marki CityFit na rynku. Format Blue dodatkowo rozszerzony został o płatności gotówkowe (w klubach CityFit za karnet zapłacimy wyłącznie online) oraz nowoczesne urządzenie Smart Hydration, w którym można skomponować dostosowany do swoich preferencji napój izotoniczny.

Podobnie jak w klubach CityFit, klubowicze CityFit Blue w cenie karnetu otrzymują dostęp do wszystkich stref i zajęć grupowych oraz udogodnień, jak: źródełka z wodą filtrowaną, plany treningowe i diety dostępne w strefie klienta, urządzenia do analizy składu ciała czy WiFi. Klienci mogą również korzystać z funkcjonalności aplikacji CityFit (m.in. rezerwacja zajęć grupowych i treningów personalnych czy zarządzanie członkostwem) oraz brać udział w programach lojalnościowych z nagrodami.

Długa kolejka klubowiczów na otwarciu

Klub CityFit Blue Bydgoszcz Fordon, zlokalizowany na 2. poziomie Galerii Fordon został oficjalnie otwarty w środę, 15 marca. Tego dnia, od godz. 18 na klubowiczów czekały konkursy z nagrodami, a dodatkowo ci, którzy wpisali się w grono pierwszych stu odwiedzających, otrzymali funkcjonalne gadżety od sieci w postaci wygodnych toreb treningowych. Jeszcze przed godziną 18 do wejścia ustawiła się długa kolejka nowych klubowiczów, którzy jak najszybciej chcieli skorzystać z nowiutkiego sprzętu i odbyć swój pierwszy trening w CityFit Blue.

Klub CityFit Blue Bydgoszcz Fordon to ponad 1000 mkw. powierzchni, najwyższej jakości sprzęt treningowy i 7 stref funkcjonalnych: wolnych ciężarów, treningu funkcjonalnego, cardio, maszyn oporowych, zajęć grupowych, relaksu i nawodnienia. W dwóch ostatnich można odpocząć po treningu, naładować telefon, skorzystać z nielimitowanej darmowej wody na trening, a także urządzenia Smart Hydration. Do końca marca funkcjonalność Smart Hydration będzie dostępna dla klubowiczów za darmo, od kwietnia zaś w abonamentach.

Sieć CityFit oferuje karnety elastyczne (miesięczne), 6-miesięczne i 12-miesięczne, a także atrakcyjne dla niekoniecznie zdecydowanych lub będących przejazdem klubowiczów wejściówki 24- i 72-godzinne.