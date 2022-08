Co łączy portal pracy z lumpeksami? - RocketJobs.pl odpowiada w kampanii

Jaką rolę pełni ubiór w środowisku zawodowym?

Osią prezentującą główne założenia kampanii jest dwuminutowy klip, w którym bohaterka, ubrana w modne kreacje vintage, tańczy do utworu “Got a hold on me” w pustej przestrzeni biurowej, stylizowanej na wnętrza z okresu lat 80-tych. Przesłaniem wideo jest zaimplikowanie widzom, że korzystając z ubrań i dodatków dostępnych w second handach możliwe jest skompletowanie atrakcyjnych biurowych stylizacji, z korzyścią dla planety i dla naszych budżetów.

Dodatkową rolą kampanii jest zwrócenie uwagi odbiorców na to, że druga szansa w środowisku zawodowym może oznaczać również sam powrót do dawnego miejsca pracy, powszechnie postrzegany jako temat tabu. Tak jak ewoluuje moda, tak też zmieniają się miejsca pracy, pracownicy oraz standardy i warto zachować otwartość umysłu na rozpoczęcie nowego etapu w starym środowisku, bez względu na przyczyny zaistniałej przerwy.



Stara-nowa praca

Często starsze, dobrze sprawdzone rozwiązania mogą działać nawet lepiej od tych nowych, także z perspektywy zawodowej. Kampania #DrugaSzansa zwraca uwagę odbiorców na wartość relacji nawiązanych na wcześniejszych etapach kariery. Prawdopodobnie każdy rozglądając się za nowymi ofertami, chociaż raz trafił raz na ogłoszenie ze strony byłego pracodawcy. Wydaje się, że dla większości taka oferta jest już domyślnie do odrzucenia, jednak już 1 na 5 osób, które zrezygnowały z pracy podczas pandemii, wróciła do swojego byłego pracodawcy.