Co Polacy kupowali w IKEA w pierwszych dniach po otwarciu sklepów?

Polacy nie mogli się doczekać owtarcia sklepów IKEA, fot. shutterstock

- Wszystkie kluczowe czynności życiowe odbywają się teraz w naszych domach. Po blisko dwóch miesiącach od zamknięcia sklepów, klienci przyszli głównie po meble do pokoju dziennego (sofy, regały do przechowywania) i sypialni, czyli łóżka, materace oraz szafy PAX. Popularnością cieszyły się również meble ogrodowe, jak również system mebli kuchennych METOD. Mimo licznych wizyt widzimy, że klienci zdają sobie sprawę z konieczności zachowania ostrożności i w większość przypadków stosują się do wprowadzonych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa - mówi w rozmowie z portalem dlahandlu.pl Aneta Gil, liderka ds. Komunikacji Zewnętrznej IKEA Retail Sp. z o.o.

- Do ponownego otwarcia podeszliśmy w sposób wysoce odpowiedzialny, tak aby zarówno klienci, jak i nasi pracownicy czuli się bezpiecznie podczas zakupów oraz w miejscu pracy. Wdrożyliśmy procedury, które zapewnią klientom pełny dostęp do naszej oferty mebli i akcesoriów przy zachowaniu najwyższych standardów ochrony epidemiologicznej. Wszystkie nasze sklepy działają zgodnie z wytycznymi sanitarnymi oraz według wypracowanych przez IKEA globalnych standardów bezpieczeństwa. Zapewniamy stały dostęp do płynów odkażających i zwielokrotniliśmy w ciągu dnia dezynfekcję powierzchni wspólnych. Wszystkich pracowników wyposażyliśmy w maseczki ochronne oraz rękawiczki, a także w zależności od stanowiska pracy - przyłbice. Umieściliśmy również ekrany ochronne wokół kas i Punktów Obsługi Klienta, aby ściśle kontrolować liczbę odwiedzających. Umieściliśmy również komunikaty zachęcające do zachowania dystansu społecznego - wyjaśnia Aneta Gil.

I dodaje: - Dodatkowo, zdecydowaliśmy się wpuszczać mniejszą liczbę klientów, aniżeli wynikająca

z rządowych regulacji, tj. 1 osoba na 15 mkw. W praktyce oznacza to, że w pierwszych dniach otwarcia, np. jednorazowo w IKEA w Jankach przebywało maksymalnie 700 osób (dopuszczalna 1250), 500 w Lublinie (dopuszczalna 1300), 700 w Krakowie (dopuszczalna 1200) czy 700 w Katowicach (dopuszczalna 1300). Średnio, w jednym czasie obsługiwaliśmy więc od 500 do 700 klientów. W miarę rozwoju sytuacji będziemy nadal śledzić oraz wdrażać zalecenia i wytyczne władz, jak również służb sanitarnych.

- Prosiliśmy również swoich klientów, aby chwilowo wstrzymali się m.in. ze zwracaniem produktów. Zapewniamy, że jeśli mija im termin na zwrot, zostanie on automatycznie przedłużony do 30 sierpnia 2020 r. Podobnie klienci, którzy w ramach promocyjnych zakupów otrzymali elektroniczne kody rabatowe, mogą je zrealizować w sklepach stacjonarnych do 31 sierpnia br. na dotychczasowych zasadach - tłumaczy przedstawicielka IKEA.