Co się sprzedaje w Empiku na Dzień Matki?

Różnice pokoleniowe

Maluchy i uczniowie pierwszych klas podstawówek najczęściej przygotowują je samodzielnie – tego typu prezenty otrzymało aż 82% ankietowanych mam dzieci w wieku do 12. r.ż. Nastoletnie i dorosłe dzieci stawiają przede wszystkim na klasyczne prezenty kupione w sklepie (ponad 60% wskazań). Uniwersalnym prezentem dla mamy są kwiaty – otrzymała je w ub. roku połowa ankietowanych. W grupie powyżej 56 r.ż. ten odsetek wyraźnie wzrasta. Mamy pełnoletnich dzieci częściej obdarowywane są także biletami czy voucherami – do kina, na koncert, do teatru czy na zabieg SPA. Ten rodzaj otrzymanego upominku wskazało 16% ankietowanych mam dorosłych dzieci.

Książka, perfumy, a może słodycze?

Jeśli dzieci decydują się na zakup prezentu w sklepie, to najczęściej wybierają książki. Otrzymało je w ubiegłym roku aż 43% mam i trendy wskazują, że nie inaczej będzie w tym roku.

Na drugim miejscu wśród prezentów kupionych na Dzień Matki plasują się kosmetyki – przede wszystkim perfumy (ponad 1/3 wskazań). Potwierdzają to także dane platformy Empik.com. Spośród oferty kategorii Zdrowie i Uroda, perfumy są obecnie jednymi z najczęściej wybieranych produktów dla mam. Na TOPie znajdują się również kosmetyki naturalne czy produkty makijażowe. Dużą popularnością cieszą się ponadto zestawy produktów, np. do pielęgnacji twarzy w kilku krokach bądź linie zapachowe (perfumy z balsamem), a także kamień do masażu twarzy typu gua sha.

Bombonierka, czekolada, personalizowane słodkości czy zestaw pralinek – słodycze to od zawsze jeden z najbardziej trafionych i uniwersalnych prezentów na Dzień Mamy (30% wskazań). Niemal co piąta ankietowana kobieta otrzymała z tej okazji specjalny gadżet. Jak wskazują eksperci Empik Foto, obecnie na znaczeniu zyskują prezenty personalizowane, stworzone z myślą o obdarowywanej osobie.