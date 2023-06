Co z zyskiem Monnari? Zapadła decyzja

Na co Monnari przeznaczy zysk za 2022 rok

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto wypracowany w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wysokości 7 689 700,79 zł w następujący sposób:

- przelać część zysku netto za rok 2022 w kwocie 2 120 178,17 zł na zwiększenie kapitału rezerwowego utworzonego na pokrycie wydatków na nabycie akcji własnych;

- pozostałą część zysku netto za rok 2022 w wysokości 5 569 522,62 złote, przeznaczyć na kapitał zapasowy - podano w komunikacie.

Co wiemy o Monnari

Na koniec 2022 r. grupa Monnari prowadziła 244 salony sprzedaży o całkowitej powierzchni ok. 50,7 tys. mkw., co oznacza wzrost powierzchni sieci o ok. 19,3 proc. rok do roku. Liczba placówek handlowych zwiększyła się o 43 salony.

Monnari skupia się na tworzeniu własnych kolekcji skierowanych głównie do kobiet powyżej 30. roku życia. Produkcja zlecania jest na zewnątrz. Spółka prowadzi sprzedaż kolekcji poprzez sieć własnych salonów firmowych oraz sklep internetowy. Firma zarządzania markami Monnari, Pabia, Molton i Roy.