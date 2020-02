Coca-Cola zaprosiła do współpracy polską markę modową Local Heroes

fot. materiały prasowe

Napój Coca-Cola stał się głównym motywem najnowszej kolekcji ubrań, stworzonej przez Local Heroes. Jedna z najpopularniejszych marek streetwearowych w Polsce zaprojektowała limitowaną linię ubrań, która czerpie inspirację z anglojęzycznego hasła marki Coca-Cola #ExpressYourTaste, jako analogii do wyrażania siebie poprzez swój styl.

Coca-Cola zaprosiła do współpracy Local Heroes - jedną z najpopularniejszych marek streetwearowych w Polsce. W efekcie współpracy powstała limitowana kolekcja ubrań i akcesoriów, czerpiąca inspirację z anglojęzycznego hasła kultowego giganta – Express Your Taste. Głównymi elementami kampanii, wokół których prowadzone są działania marketingowe to komunikacja loterii konsumenckiej i nagród w postaci elementów z najnowszej kolekcji Coca-Cola x Local Heroes.

Wszystkie elementy kolekcji będą dostępne wyłącznie jako nagrody w loterii konsumenckiej, która zostanie uruchomiona 2 marca. Zainteresowanych udziałem w loterii - Coca-Cola zaprasza do sieci salonów Sizeer, gdzie będzie można zobaczyć ubrania i akcesoria zaprojektowane przez Local Heroes dla marki Coca-Cola. Zgłoszenia do loterii będą się odbywać przez Messengera Coca-Cola. Be cautious!

W skład kolekcji Coca-Cola x Local Heroes wchodzi siedem elementów: dwa t-shirty, dwie bluzy, kurtka bomberka, skarpetki oraz nerka. Pojawiające się na ubraniach wzory, w tym duże, intensywnie zabarwione płomienie, nawiązują do wizji marek, których celem jest zachęcanie do przełamywania barier i eksponowania indywidualnego poczucia estetyki. Local Heroes opracowując projekty, inspirowało się różnymi wariantami logotypu marki. Cała kolekcja nawiązuje do ponadczasowego stylu vintage, rodem z lat 90.