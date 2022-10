Coccodrillo umacnia pozycję e-commerce. Wynik w III kwartale o 9% wyższy rdr.

CDRL, właściciel marki Coccodrillo oraz Buslik, narastająco od stycznia do końca września 2022 roku wygenerowało 218,5 mln zł przychodów w spółce CDRL S.A. Jest to o 7 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku. W samym III kwartale spółka odnotowała 82,4 mln zł – o 2 proc. więcej r/r.