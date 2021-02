Coccodrillo uruchamia nowe kanały sprzedaży w internecie

CDRL, właściciel marki Coccodrillo nieustannie pracuje nad umocnieniem sprzedaży w Internecie. W tym celu spółka wdraża nowe rozwiązania technologiczne i uruchamia nowe kanały sprzedaży. Od niedawna ubrania Coccodrillo są dostępne za pośrednictwem platformy Allegro, uruchomiona została również rumuńska i ukraińska wersja sklepu internetowego.

- Popularność e-commerce nieustannie wzrasta, czego odzwierciedleniem jest struktura przychodów Coccodrilo. W IV kwartale sklep internetowy wygenerował 10,9 mln zł przychodów i jest to wynik wyższy od odnotowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku o 93 proc. W okresach zamknięcia galerii handlowych, był to nasz główny kanał sprzedaży. Dzięki ciągłym inwestycjom w jego umacnianie, byliśmy do tej sytuacji dobrze przygotowani –– komentuje Marek Dworczak, prezes CDRL.

W ostatnich miesiącach spółka dokonała również szeregu zmian technologicznych, które umożliwiają usprawnienie własnego kanału e-commerce, m.in. przeniosła sklep internetowy z platformy Magento 2.0. na platformę Magento 2.4. Klienci zyskali również możliwość zapłaty za pośrednictwem Apple Pay i Google Pay, natomiast platforma na urządzenia mobilne zyskała nowe, bardziej intuicyjne menu.

Spółka inwestuje nie tylko w technologie, ale również w logistykę. Dzięki nowym, dodatkowym urządzeniom sortującym, sprawność operacyjna pozwala na przygotowanie nawet 20 tys. paczek na dobę. Obecnie 97 proc. zamówień jest wysyłanych do jednego dnia od złożenia zamówienia.

Grupa CDRL to wiodący dystrybutor odzieży dziecięcej w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest właścicielem marek własnych Coccodrillo, Lemon Explore, Petit Bijou, Broel oraz największej sieci supermarketów dla dzieci na Białorusi - Buslik.